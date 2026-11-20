Một góc Cà Mau. Ảnh: ST

Từ ngày 21 - 25.11.2026, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”. Khoảng 350 gian hàng được bố trí trong không gian sự kiện, dự kiến thu hút 8.000 - 10.000 lượt khách tham dự lễ khai mạc.

Từ ao nuôi đến không gian công nghệ

Một trong những hướng tiếp cận của Festival năm nay là giúp người tham quan hiểu rõ hơn hành trình của con tôm, từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Thay vì chỉ nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh tại các gian hàng, du khách có cơ hội tiếp cận những công nghệ đang được ứng dụng trong ngành thủy sản.

Tại khu trải nghiệm, công nghệ thực tế ảo (VR) được sử dụng để giới thiệu quy trình nuôi trồng và chuỗi chế biến tôm hiện đại. Cách thể hiện này giúp những người chưa có nhiều kiến thức về nghề nuôi tôm hình dung rõ hơn các công đoạn sản xuất, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn cho hoạt động tham quan.

Không gian chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo có 20 gian hàng chuyên trình diễn các giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành thủy sản. Trong khi đó, khoảng 150 gian hàng ngành tôm giới thiệu các mô hình canh tác, công nghệ chế biến, vật tư thủy sản và phương thức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các mô hình tôm - lúa, tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn cũng là nội dung có thể thu hút sự quan tâm của du khách. Đây là những cách tổ chức sản xuất gắn với điều kiện tự nhiên của Cà Mau, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển thủy sản theo hướng xanh và bền vững.

Trải nghiệm tại Festival không chỉ giới hạn trong khu vực triển lãm. Các chương trình khảo sát thực tế được tổ chức để đưa đại biểu, du khách và đối tác đến những vùng nuôi thâm canh, siêu thâm canh, vùng sản xuất tôm giống và mô hình nuôi tôm - cua sinh thái đạt tiêu chuẩn hữu cơ, quốc tế.

Việc kết nối không gian sự kiện với vùng sản xuất giúp câu chuyện về con tôm có thêm chiều sâu. Du khách có thể hiểu vì sao điều kiện tự nhiên, kỹ thuật nuôi và quy trình kiểm soát chất lượng lại ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của sản phẩm khi đến bàn ăn.

Ăn tôm, xem đầu bếp kể chuyện đất và người Cà Mau

Nếu công nghệ giúp du khách hiểu cách con tôm được tạo ra thì ẩm thực là con đường gần gũi để cảm nhận giá trị của sản vật địa phương. Tại Festival, hoạt động quảng diễn ẩm thực tôm - cua được tổ chức trong 3 ngày (từ 21 - 23.11), với sự tham gia của 27 nhóm bếp chuyên nghiệp trên cả nước.

Mỗi đêm có 9 nhóm bếp trình diễn, mỗi nhóm chế biến 3 món ăn đặc sắc từ tôm, cua Cà Mau. Thay vì chỉ thưởng thức món ăn đã hoàn thành, khách tham quan còn có thể theo dõi trực tiếp cách đầu bếp lựa chọn nguyên liệu, sơ chế và kết hợp các thành phần để tạo nên những món ăn mang dấu ấn riêng.

Bên cạnh chương trình quảng diễn, 20 gian hàng ẩm thực được bố trí tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, hoạt động hằng đêm. Các nghệ nhân trực tiếp giới thiệu cách chế biến, đặc trưng món ăn và phục vụ khách thưởng thức.

Điều tạo nên sức hấp dẫn của ẩm thực Cà Mau không chỉ nằm ở độ tươi ngon của nguyên liệu. Phía sau mỗi món ăn còn là câu chuyện về vùng đất có hệ sinh thái rừng ngập mặn, biển cả và những cộng đồng cư dân gắn bó lâu đời với nghề nuôi, khai thác thủy sản. Khi được giới thiệu đúng cách, món tôm có thể trở thành một lát cắt văn hóa, giúp du khách hiểu thêm về sự cần cù của người dân và nếp sống sông nước Nam Bộ.

Không gian Festival cũng dành diện tích cho các gian hàng OCOP và đặc sản địa phương, với quy mô khoảng 136 - 156 gian hàng. Những sản phẩm như tôm khô, thủy sản chế biến sẵn giúp du khách có thêm lựa chọn mua sắm sau khi trải nghiệm ẩm thực. Đây cũng là cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở rộng đầu ra ngoài thị trường truyền thống.

Từ hội thi bắt tôm đến hành trình khám phá Đất Mũi

Để con tôm không chỉ xuất hiện trong các gian hàng trưng bày, Festival đưa vào nhiều hoạt động tương tác mang tính giải trí. Du khách có thể thử sức với hội thi bắt tôm bằng tay, câu tôm càng xanh, phân loại tôm theo kích cỡ và chủng loại. Các hoạt động xếp hình mô hình “Con tôm Cà Mau”, biểu diễn hóa trang chủ đề “Tôm vui”... cũng góp phần tạo không khí gần gũi, phù hợp với nhiều nhóm khách, trong đó có gia đình và trẻ nhỏ.

Những trò chơi tưởng chừng đơn giản này lại có giá trị riêng khi giúp người tham gia tiếp cận nghề nuôi thủy sản bằng trải nghiệm trực tiếp. Với khách từ các đô thị, việc tự tay bắt tôm hay tìm hiểu cách phân loại sản phẩm có thể đem lại cảm nhận khác biệt so với một chuyến tham quan thông thường.

Festival còn gắn với các hoạt động văn hóa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), giới thiệu sự giao thoa giữa ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Không gian đờn ca tài tử, hòa tấu nhạc ngũ âm Khmer, múa lân - sư - rồng cùng những hoạt động tái hiện đời sống sông nước góp phần mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Các sự kiện thể thao, giải trí như diễu hành đường phố nghệ thuật, Giải Marathon Cà Mau 2026 và Giải đua vỏ máy composite mở rộng cũng được kết hợp trong chuỗi hoạt động. Nhờ đó, Festival hướng đến nhiều nhóm khách với những nhu cầu khác nhau, từ tìm hiểu ngành tôm, thưởng thức đặc sản đến tham gia sự kiện văn hóa, thể thao.

Với lợi thế về hệ sinh thái rừng ngập mặn, nghề nuôi tôm và văn hóa sông nước, Cà Mau có điều kiện để kết nối Festival với những hành trình khám phá dài ngày hơn. Khi trải nghiệm tại sự kiện được nối tiếp bằng chuyến tham quan vùng nuôi, tìm hiểu mô hình tôm - rừng, thưởng thức ẩm thực và mua đặc sản, con tôm sẽ không chỉ là sản phẩm chủ lực của ngành thủy sản mà còn trở thành một phần trong câu chuyện du lịch Đất Mũi.