Dấu mốc 35 năm và phần thưởng cao quý

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu diễn ra sáng 20/11/2026, tại Hà Nội. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của ngôi trường được thành lập năm 1991.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển chương trình quốc tế.

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đón Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 35 năm.

Một dấu ấn đáng chú ý khác được nhà trường công bố trong dịp kỷ niệm là việc được tổ chức High Performance Learning (HPL, Vương quốc Anh) công nhận danh hiệu World Class School (Trường học đẳng cấp thế giới). Được biết, Nguyễn Siêu là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

“Hồng Hạc bay lên” - câu chuyện 35 năm được kể bằng nghệ thuật

Trước nghi thức đón nhận Huân chương là chương trình nghệ thuật sử thi “Hồng Hạc bay lên”. Đây được xem là một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ kỷ niệm, khi câu chuyện 35 năm phát triển của nhà trường được tái hiện thông qua âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và sự kết nối giữa các thế hệ.

Chương trình được xây dựng với cấu trúc 3 chương: “Gieo mầm”, “Vươn mình” và “Tỏa bóng”, tương ứng với hành trình hình thành, trưởng thành và khẳng định dấu ấn của Trường Nguyễn Siêu.

Đáng chú ý, “Hồng Hạc bay lên” được tổ chức kết nối tại hai điểm cầu Phương Đình và Nguyễn Siêu, đồng thời tiếp sóng điểm cầu Lạc Hồng. Chương trình hướng tới hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa và đề án đưa nghệ thuật, di sản vào học đường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về ê-kíp thực hiện, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng nhà trường, đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn. Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là cố vấn nghệ thuật. Phần âm nhạc do các nhạc sĩ Lưu Hà An và Cao Xuân Dũng đảm nhận.

Chương trình có sự đồng hành biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO), cùng khoảng 300 nghệ sĩ, giáo viên, học sinh và cựu học sinh. Nhiều gương mặt nghệ sĩ như Lê Anh Dũng, Khánh Linh, Hồng Giang, Thế Nam, RamC, Ali Thục Phương, Tuấn Khanh, Ngô Tuệ Mẫn... cũng góp mặt.

Đặc biệt, chương trình có sự dẫn dắt của hai MC Hoài Anh, Diễm Quỳnh và học sinh Kỳ Uyên. Sự tham gia của các thế hệ trong cùng một sân khấu góp phần thể hiện tinh thần kết nối giữa nhà trường, gia đình, thầy cô, học sinh và cựu học sinh.

Đại nhạc hội kết nối các thế hệ học sinh Nguyễn Siêu

Không chỉ có lễ kỷ niệm buổi sáng, chuỗi hoạt động 35 năm thành lập trường còn khép lại bằng đại nhạc hội “NSS REUNION CONCERT - Chung một nhịp”, diễn ra từ 19h đến 22h ngày 20/11.

Đây là không gian âm nhạc dành cho các thế hệ học sinh Nguyễn Siêu, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như RHYDER, Hoàng Hải, Hà Myo cùng các cựu học sinh thành danh như Khôi Vũ, Emily và những gương mặt được giới thiệu là “ngôi sao học đường” của nhà trường.

Trước đó, trong ngày 19/11, trường tổ chức Diễn đàn Giáo dục quốc tế với chủ đề “Từ tư duy đến hành động: Phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ) trong giáo dục phổ thông”. Diễn đàn quy tụ các nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo tổ chức HPL (Anh quốc), Hội đồng Khảo thí Cambridge và các chuyên gia tâm lý học, cùng trao đổi về giải pháp tích hợp EQ vào giáo dục phổ thông trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển.

Với 3 sự kiện chính trải dài trong hai ngày 19 và 20/11, dịp kỷ niệm 35 năm không chỉ là cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là dịp để Trường Nguyễn Siêu kết nối các thế hệ, khẳng định định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.