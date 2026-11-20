Học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Tiền Giang cài hoa tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cùng ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gửi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động ngành Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Lưu Minh Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tiền Giang, ôn lại lịch sử, truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; qua đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp trồng người.

Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 4 cá nhân với thành tích xuất sắc trong giai đoạn từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025.

Dịp này, nhà trường tổ chức biểu dương, khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và phong trào thi đua. Trong đó, có 4 cá nhân được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh với thành tích xuất sắc trong giai đoạn từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025; 27 cá nhân được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 - 2026.

Đặc biệt, nhà trường tuyên dương 5 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường lần thứ 16, năm 2026.