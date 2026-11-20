Hoạt động trưng bày sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với chủ đề “Sắc màu văn hóa, gắn kết cộng đồng”.

Tham gia vào hoạt động trưng bày sản phẩm có 15 gian hàng của người nông dân, chủ thể sản phẩm OCOP các xã Đức Phú, Tam Mỹ, với nhiều mặt hàng nông sản địa phương đa dạng.

Sản phẩm dứa đặc trưng của người dân xã Đức Phú. Ảnh: D.LỆ

Đây là dịp để xã Đức Phú giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng, cơ hội giao lưu, kết nối, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương trong khu vực, cùng nhau lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp ở vùng quê này.

Người dân đến tham quan, mua sản phẩm nông sản. Ảnh: D.LỆ

Các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được giới thiệu qua nghệ thuật chế biến món ăn, gìn giữ nghề truyền thống, và những sản phẩm đặc trưng của từng vùng quê.

Chương trình góp phần khuyến khích phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương, nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy quảng bá thương hiệu, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm,

Xã Đức Phú trao sinh kế cho 2 hộ nghèo của xã. Ảnh: D.LỆ

Tại chương trình, xã Đức Phú đã trao hỗ trợ sinh kế bò cho 2 hộ nghèo của xã, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.