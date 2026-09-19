Màn 'lột xác' của Tom Cruise

Trailer Digger được công bố hồi tháng 7, gây chú ý khi Tom Cruise xuất hiện khác hẳn những vai người hùng hành động quen thuộc. Nam diễn viên 64 tuổi để tóc bạc thưa, mang thân hình nặng nề và sử dụng chất giọng miền Nam nước Mỹ để vào vai Digger Rockwell, một ông trùm dầu mỏ kiêm tỷ phú vô tình gây ra cuộc khủng hoảng sinh thái trên phạm vi toàn cầu.

Ngày 18/9, trong podcast New Heights, Tom Cruise chia sẻ cụ thể hơn về quá trình tạo nên diện mạo này. Tài tử cho biết ở lần thử đầu tiên, đội ngũ tóc và hóa trang mất tới 6 giờ để hoàn thiện tạo hình mỗi ngày.

Tom Cruise chia sẻ quá trình hóa trang cho Digger từng kéo dài tới 6 giờ mỗi ngày, trước khi được rút xuống chưa đầy một giờ. Ảnh: New Heights.

“Lần đầu chúng tôi thực hiện phần hóa trang, nó mất 6 giờ. Tôi bắt đầu tính toán. Một ngày chỉ có 24 giờ và tôi cần tìm cách thực hiện mọi thứ hiệu quả hơn”, Cruise chia sẻ.

Theo nam diễn viên, anh cần ngủ ít nhất 6 giờ mỗi đêm, trong khi một ngày quay phim có thể kéo dài khoảng 12 giờ. Nếu tiếp tục dành thêm 6 giờ cho khâu chuẩn bị, lịch làm việc gần như không còn khoảng trống. Cruise vì thế cùng ê-kíp tìm cách rút ngắn đáng kể quy trình này.

Nam diễn viên sử dụng một tấm bảng để liệt kê từng bộ phận hóa trang, đồng thời bố trí người dùng đồng hồ bấm giờ cho từng công đoạn. Mỗi phần liên tục được tính thời gian, sau đó đội ngũ hóa trang luyện tập để thao tác nhanh hơn.

Ban đầu, các thành viên trong ê-kíp cho rằng mục tiêu này khó thực hiện. Cruise kể họ từng nói: “Không, chúng tôi sẽ không làm thế đâu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra”. Nam diễn viên đáp lại: “Nếu các bạn nói không, rằng mình không thể làm được, thì các bạn sẽ chẳng bao giờ đạt tới đó”.

Sau nhiều lần thực hành và điều chỉnh, thời gian hoàn thiện toàn bộ tạo hình được rút từ 6 giờ xuống còn chưa đầy một giờ mỗi ngày.

“Từng phần đều được bấm giờ nhiều lần, sau đó họ luyện tập. Tôi thích bước vào một hệ thống, nghiên cứu nó rồi tìm cách làm tốt hơn và hiệu quả hơn”, Cruise nói.

Bên cạnh mái tóc và lớp hóa trang đặc biệt trên gương mặt, Tom Cruise còn phải mặc bộ đồ độn để tạo thân hình lớn hơn. Nam diễn viên cho biết anh thường xuyên đổ mồ hôi dưới các lớp hóa trang, phải nghỉ để dùng quạt làm mát. Trọng lượng tăng thêm cũng tạo áp lực lên đầu gối và cơ thể trong quá trình ghi hình.

Digger xoay quanh một ông trùm dầu mỏ vô tình gây ra thảm họa sinh thái toàn cầu. Ảnh: NSX.

Digger là phim hài đen pha châm biếm, xoay quanh Digger Rockwell, ông trùm dầu mỏ được mô tả là “người quyền lực nhất thế giới”. Sau khi công ty của mình gây ra một thảm họa sinh thái có nguy cơ đẩy thế giới tới bờ vực chiến tranh hạt nhân, Digger lao vào cuộc chạy đua nhằm khắc phục hậu quả, đồng thời tìm cách chứng minh mình chính là người có thể cứu nhân loại.

Tom Cruise đảm nhận vai chính, bên cạnh Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg và Jesse Plemons. Sophie Wilde, Emma D’Arcy, Robert John Burke và Burn Gorman cũng góp mặt. Phim dự kiến phát hành tại rạp từ ngày 2/10.