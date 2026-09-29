Nỗi lo sợ của hoa hậu Tiểu Vy

Kỷ niệm 8 năm nhận vương miện ở bệnh viện

Cùng mẹ tới Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng hỏi thăm các bệnh nhân đang điều trị tại đây và cùng dự án cộng đồng Vy ơiii trao tổng cộng 50 triệu đồng cho 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, là cách Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đánh dấu tròn 8 năm đăng quang.

Nhìn lại chặng đường đi qua, Tiểu Vy cho rằng thay đổi rõ nhất ở mình là sự trưởng thành. Qua nhiều thử thách, cô hiểu bản thân và có trách nhiệm hơn với từng quyết định.

Cách Tiểu Vy nhìn nhận thành công cũng khác trước. Năm 18 tuổi, thành công với cô đơn giản là được mọi người công nhận, có công việc tốt và làm được điều mình mong muốn. Ở tuổi 26, đó là được sống đúng với lựa chọn của mình, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và làm những việc có giá trị với người xung quanh. Tiểu Vy không còn đặt nặng chuyện phải đạt được điều gì thật lớn.

Qua nhiều thử thách, Tiểu Vy hiểu bản thân muốn gì, cần gì và có trách nhiệm hơn với từng quyết định.

Những hoài nghi trên màn ảnh

Hành trình diễn xuất của Tiểu Vy bắt đầu từ MV Em không sai, chúng ta sai của Erik năm 2020, tiếp đó là những vai nhỏ trong Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái và Mai. Bước ngoặt đến khi cô nhận vai nữ chính Quỳnh Anh trong Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành và mới đây là Ốc mượn hồn (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ). Bên cạnh lời khen về lối diễn tự nhiên, cô cũng nhận các ý kiến chê bai, thậm chí bị gắn danh xưng "bình hoa di động".

Trả lời VietNamNet, Tiểu Vy thừa nhận đến giờ sự hoài nghi vẫn còn bởi vẫn đang học và chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Trong giai đoạn chuyển từ hào quang hoa hậu sang điện ảnh, đã có lúc cô tự hỏi liệu mình có làm được không, lựa chọn này có đúng không. Sau mỗi dự án, Tiểu Vy đọc cả phản hồi tích cực lẫn tiêu cực để rút kinh nghiệm. Những ý kiến trái chiều ban đầu khiến cô buồn nhưng rồi nàng hậu chọn nhìn chúng như cơ hội để tiến bộ.

"Nếu cứ sợ mình không đủ giỏi sẽ không thể đi xa hơn, không bao giờ khai phá được giới hạn của bản thân", cô chia sẻ. Thay vì nghĩ quá nhiều, Tiểu Vy chọn cách làm, học và cố gắng tốt hơn sau mỗi lần.

Với điện ảnh, Tiểu Vy thừa nhận đến giờ sự hoài nghi vẫn còn, bởi cô vẫn đang học và chắc chắn còn nhiều thiếu sót

Mua nhà tặng bố mẹ

Suốt 8 năm, từ Hành trình của nước đến Vy ơiii, Tiểu Vy đi qua nhiều vùng đất. Ở Đắk R'Măng, cô trao cặp sách và nấu ăn cùng các em nhỏ. Tại TPHCM, cô mua lại toàn bộ hàng hóa của những người bán rong như một cách hỗ trợ trực tiếp. Ở Vĩnh Long, dự án xây mới nhà vệ sinh cho gia đình em Thạch Bé Ngọc, một em nhỏ người Khmer và trao 50 túi học tập cho học sinh địa phương...

Tiểu Vy rất khó chọn ra một khoảnh khắc đáng nhớ nhất vì mỗi chuyến đi để lại một cảm xúc riêng. Nhưng càng đi, cô càng nhận ra sự giúp đỡ không nhất thiết phải là điều gì quá lớn. Có khi chỉ là một túi đồ dùng học tập cho em nhỏ, một lời động viên dành cho bệnh nhân hay đơn giản là ngồi xuống lắng nghe câu chuyện của họ.

Hoa hậu Tiểu Vy bên diễn viên Quốc Anh. Ảnh: FBNV

Với gia đình, Tiểu Vy cũng chọn cách thể hiện tương tự. Tháng 6/2023, cô dùng tiền tích góp sau 5 năm hoạt động để mua một căn nhà ở Hội An tặng bố mẹ sau nhiều năm ở nhà thuê. Cô từng nhiều lần mời bố mẹ vào TPHCM để tiện chăm sóc nhưng ông bà muốn ở lại quê vì quen nếp sống yên bình.

Chia sẻ với VietNamNet, Tiểu Vy nói từ nhỏ đã không giỏi nói những lời tình cảm nên thường chọn làm thay cho nói. Gia đình là những người ở bên cô từ khi chưa có danh hiệu gì nên khi có khả năng, cô chỉ muốn chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn một chút. Theo cô, những việc ấy không nhằm chứng minh điều gì, chỉ đơn giản là thương thì muốn họ được vui, thoải mái.

Ở tuổi 26, Tiểu Vy không muốn chọn một hướng rồi bỏ những hướng còn lại. Điện ảnh vẫn là con đường cô muốn nghiêm túc theo đuổi vì còn rất nhiều điều muốn thử và muốn chứng minh với chính mình. Song song, các hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục, bởi với Tiểu Vy đó đã trở thành một phần của hành trình.

Hoa hậu Tiểu Vy biến hóa hình ảnh:

Ảnh, video: FBNV