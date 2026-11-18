Nền móng nghĩa tình

Ngày 28/5/1996, Trường THPT Ninh Châu được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), đáp ứng nhu cầu học tập của con em thị trấn Quán Hàu và các xã phía Bắc huyện Quảng Ninh (cũ).

Năm học đầu tiên 1996-1997, trường có 6 lớp, 297 học sinh và 16 cán bộ, giáo viên. Khu đất xây trường còn những đồi cát nhấp nhô, những hố bom chưa được san lấp. Thầy trò phải mượn cơ sở của Trường THCS Võ Ninh, Trường THCS Duy Ninh, hội trường thôn Thượng và Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề Quảng Ninh để tổ chức dạy học. Phòng họp giáo viên cũng phải nhờ cơ sở của Trạm Bảo vệ thực vật địa phương.

Một tiết thực hành tin học tại Trường THPT Ninh Châu - Ảnh: C.V

Đến học kỳ II, ba dãy nhà cấp bốn với 8 phòng học mới hoàn thành. Tám phòng học giữa nắng gió vùng cát trắng, giản dị mà quý giá đối với thầy trò thời điểm ấy. Từ đây, việc dạy học có thêm điều kiện ổn định, những dự định xây dựng trường bắt đầu được nối dài. Mỗi sự giúp đỡ, mỗi điều kiện được cải thiện đều tiếp thêm niềm tin cho tập thể nhà trường.

Nhìn lại buổi đầu chúng tôi càng hiểu vì sao tình nghĩa và sự đoàn kết trở thành những giá trị bền lâu của Ninh Châu. Bên cạnh tâm huyết của các nhà giáo là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục và sự chung sức của Nhân dân. Những địa chỉ từng cưu mang trường, những công việc lặng thầm của cán bộ, giáo viên, nhân viên đều góp phần tạo nên nền móng để các thế hệ sau tiếp tục dựng xây.

Từ năm học 2006-2007, hoạt động chuyên môn có những chuyển biến rõ nét. Đội ngũ được củng cố, nền nếp được chăm lo, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên. Học sinh nhà trường giành giải nhì quốc gia môn Sinh học năm học 2009-2010, giải khuyến khích quốc gia môn Sinh học năm học 2010-2011 và giải ba quốc gia môn Vật lý năm học 2012-2013.

Năm 2016, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, trường đón bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Trong 10 năm học liên tiếp, từ 2008-2009 đến 2017-2018, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen.

Năm học 2025-2026, trường có 28 lớp với 1.134 học sinh; đạt 25 giải học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và 2 giải nhì khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Những kết quả ấy tiếp thêm động lực, đồng thời nhắc nhở tập thể cán bộ, giáo viên gìn giữ uy tín nhà trường bằng chất lượng của từng năm học và trách nhiệm trong mỗi giờ lên lớp.

Tiếp nối khát vọng

Ba thập kỷ, hơn 12.000 học sinh đã trưởng thành từ Ninh Châu. Có người đi xa học tập, lập nghiệp; có người trở về góp sức xây dựng quê hương. Mỗi người mang theo một phần những điều đã học để làm việc, chăm lo gia đình và đóng góp cho cộng đồng. Giá trị giáo dục của mái trường được tiếp nối trong những cuộc đời ấy.

Chúng tôi tự hào về những học trò có thành tựu nổi bật, đồng thời trân trọng những người tận tâm với công việc bình dị. Một người lao động làm nghề nghiêm túc, một công dân sẵn lòng góp việc chung đều đem lại điều tốt đẹp cho xã hội. Với người thầy, học trò sống có ích là niềm vui lâu bền, là cách công sức của cha mẹ, thầy cô tiếp tục có ý nghĩa trong cuộc đời các em.

Sự trưởng thành ấy bắt đầu từ những việc thường ngày dưới mái trường. Qua bài học, hoạt động Đoàn, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao và việc làm vì cộng đồng, học sinh được rèn cả kiến thức lẫn cách sống. Một em vượt khó để tiếp tục đến lớp, một em tìm thấy sở trường, một tập thể biết giúp đỡ nhau đều là những kết quả đáng quý. Bởi vậy, chăm lo sự tiến bộ của từng học sinh luôn là trách nhiệm mà nhà trường theo đuổi.

Diện mạo khang trang của Trường THPT Ninh Châu hôm nay - Ảnh: C.V

Những cuộc trở về trong dịp kỷ niệm 30 năm nối lại ký ức của các thế hệ và mở thêm sự gắn kết với học trò hôm nay. Một kinh nghiệm nghề nghiệp, một lời khuyên, một cơ hội được sẻ chia có thể giúp các em hình dung rõ hơn con đường phía trước. Chúng tôi mong tình cảm dành cho trường tiếp tục được nuôi dưỡng bằng sự đồng hành như thế.

Hôm nay, trên địa bàn xã Quảng Ninh, Trường THPT Ninh Châu tiếp tục đồng hành cùng quê hương trong chặng đường phát triển mới. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo. Xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ then chốt, gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá công bằng và hỗ trợ phù hợp với từng em. Trách nhiệm của người quản lý là tạo điều kiện để giáo viên học hỏi, sáng tạo, cùng chăm lo chất lượng giáo dục.

Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ và giáo dục STEM được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện nhà trường. Kiến thức cần gắn với trải nghiệm, hướng nghiệp và đời sống. Cùng với năng lực tiếp cận công nghệ, học sinh cần có tinh thần tự học, sự trung thực và tư duy độc lập để chủ động trước những thay đổi.

Từ tiếng trống quê hương đến tiếng trống trường qua từng mùa khai giảng, mạch nguồn truyền thống vẫn chảy trong sự tiếp nối của các thế hệ. Trân trọng những gì đã được trao lại, chúng tôi tiếp tục vun đắp một môi trường học tập an toàn, nhân văn, nơi học trò được lắng nghe và có cơ hội phát triển. Để mỗi em khi rời trường có hành trang đi xa, sống có ích và luôn mang theo một Ninh Châu gần gũi, nghĩa tình.

Dương Hoài Phương

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Châu