Xã Ba Lòng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng nhưng do địa hình chia cắt, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây vẫn còn gặp không ít khó khăn. Những rào cản từ hủ tục lạc hậu, định kiến giới và tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại.

Tuy còn trẻ, nhưng chị Hồ Thị Ngọc (SN 1995) luôn trăn trở phải làm điều gì đó để thay đổi quê hương vì bản thân sinh ra và lớn lên từ bản làng. Chị Ngọc đã chủ động tham gia vào Tổ truyền thông cộng đồng thôn Hải Phúc về thực hiện dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Với chị, đây là trách nhiệm để chị thực hiện thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào mình.

Là cán bộ Mặt trận, chị Ngọc không chọn cách truyền thông một chiều. Trong mỗi buổi sinh hoạt thôn, chị luôn chú trọng khơi gợi sự tương tác bằng cách lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề thực tế của phụ nữ, trẻ em và các gia đình trên địa bàn.

Chị khéo léo lồng ghép truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình vào các tình huống thực tế đời sống gia đình và cộng đồng. Qua cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu nhưng sâu sắc của chị, những khái niệm pháp lý tưởng chừng xa vời bỗng trở nên dễ tiếp cận và từng bước vận dụng vào cuộc sống. Hiệu quả lớn nhất trong hành trình nhiều năm tham gia tổ truyền thông của chị Ngọc là làm thay đổi tư duy “bạo lực là chuyện riêng của mỗi nhà”.

Chị Hồ Thị Ngọc (người đứng cầm mic) tại buổi chiến dịch truyền thông tuyên truyền về ma túy - Ảnh: H.N

“Để đồng bào hiểu và tin, mình không thể mang những văn bản pháp luật khô khan ra đọc. Phải nói bằng thứ tiếng của đồng bào, dùng cái lý của bản làng và lấy chính câu chuyện thực tế từ cuộc sống hàng ngày để dẫn chứng”, chị Ngọc chia sẻ.

Nếu trong thôn có cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích, chị Ngọc luôn chủ động đến gặp riêng người vợ để động viên, hướng dẫn cách nhận diện hành vi bạo lực và bảo vệ bản thân. Đồng thời, chị cùng người có uy tín trong thôn tìm gặp chồng, dùng những lời lẽ thấu tình đạt lý để phân tích, giúp họ hiểu rõ về tác hại của bạo lực gia đình. Sự kiên trì, thấu cảm của chị đã hóa giải nhiều xung đột, đem lại tiếng cười ấm áp cho những mái nhà tưởng chừng như đã nguội lạnh ngọn lửa hạnh phúc.

Trong cuộc sống thường ngày, chị Hồ Thị Ngọc luôn ý thức xây dựng gia đình mình trở thành một hình mẫu về sự hòa thuận, tiến bộ. Vợ chồng chị luôn tôn trọng, sẻ chia và đồng hành cùng nhau trong mọi công việc, từ việc nhà đến việc xã hội. Các con của chị được nuôi dạy trong môi trường tràn ngập tình yêu thương và sự bình đẳng. Chính sự gương mẫu, “nói đi đôi với làm” đã tạo nên uy tín và sức nặng trong lời nói của chị Ngọc. Nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình chị, người dân bản Hải Phúc tự bảo nhau học tập và làm theo.

"Hành trình gieo mầm bình đẳng giới ở Ba Lòng vẫn còn dài và nhiều thử thách, nhưng với những người tâm huyết, tràn đầy năng lượng tích cực như chị Hồ Thị Ngọc, chúng tôi tin rằng: Phụ nữ và trẻ em nơi đây sẽ được sống trong niềm vui, hạnh phúc, các hủ tục lạc hậu tiếp tục được đẩy lùi trên khắp các bản làng của đồng bào Vân Kiều nơi đây", ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ba Lòng cho hay.