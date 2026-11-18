Đội Việt Nam tham dự ASMOPSS 2026.

Thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam (ngày 17/11) - cho biết, tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học châu Á (Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools - ASMOPSS) năm 2026 vừa diễn ra tại Thái Lan, học sinh Việt Nam đạt thành tích cao với 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Đồng.

Cụ thể, em Hoàng Trung Hải (lớp 7A2, Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm Hà Nội) giành huy chương Vàng môn Khoa học.

Em Phan Hoàng Minh (lớp 9A0, Trường THPT Ngôi sao Hoàng Mai, Hà Nội) giành huy chương Vàng môn Toán.

Em Phan Quang Dũng (lớp 6A3, Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) giành huy chương Đồng môn Khoa học.

Em Nguyễn Nhật Minh (lớp 8CG, Trường THCS Pascal, Hà Nội) giành huy chương Đồng môn Khoa học.

Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho em Hoàng Trung Hải.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam đoạt Nhì nội dung thi đồng đội với các thành viên: Phan Văn Nguyên (Trường THCS Đặng Thai Mai, Nghệ An), Đặng Vũ Minh Thắng (Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội), Bùi Quang Khải (Trường THCS Lý Thái Tổ, Hà Nội), Hoàng Trung Hải (Trường THCS Năng Khiếu Đại học Sư phạm, Hà Nội).

Olympic Toán và Khoa học châu Á (ASMOPSS) là kỳ thi toán và khoa học uy tín dành cho 2 lứa tuổi: Primary (từ 10 đến 13 tuổi) và Secondary (từ 14 đến 17 tuổi), được khởi xướng bởi Giáo sư Yohanes Surya và phát động thi lần đầu tiên vào năm 2011 tại Indonesia quy tụ các học sinh tài năng từ khắp Châu Á.

Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho em Phan Hoàng Minh.

Kỳ thi không chỉ là một nền tảng kiến thức khuyến khích học sinh nhận thức được tầm quan trọng của môn Toán và Khoa học trong việc giải quyết vấn đề thực tế, mà còn là sân chơi quốc tế giúp học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè trong khu vực châu Á và các quốc gia khác trên thế giới, từ đó mở rộng tầm nhìn và kỹ năng của bản thân trong lĩnh vực Toán và Khoa học.

Kỳ thi quốc tế ASMOPSS lần thứ 16 năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi lý thuyết (hình thức cá nhân) và vòng thi thực hành (hình thức đồng đội). Ngoài ra, các thí sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm khoa học và chương trình giao lưu văn hóa.

Đội Việt Nam giành vị trí thứ hai tại giải đồng đội khối Primary.

PGS.TS Nguyễn Cao Khang - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng đoàn học sinh Việt Nam dự ASMOPSS 2026 cho biết: Đến với sân chơi, học sinh không chỉ có cơ hội thử sức, vận dụng kiến thức mà còn được giao lưu, hợp tác với bạn bè quốc tế, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa và rèn luyện sự tự tin, khả năng thích nghi trong môi trường đa quốc gia.

Các thí sinh trước giờ làm bài thi.

Học sinh Việt Nam giao lưu văn nghệ tại lễ bế mạc.

Để vào vòng chung kết kỳ thi ASMOPSS 2026 tại Thái Lan, học sinh được Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn kỹ lưỡng. Đây là những cá nhân đã đoạt giải Vô địch, Vàng và Bạc từ Vòng chung kết quốc gia với sự tham dự của hơn 1500 thí sinh. Đội Việt Nam tham dự ASMOPSS 2026 có 22 học sinh, tham gia ở cả khối Primary và Secondary.