Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2 và UBND tỉnh quán triệt nhiệm vụ năm học mới 2026-2027 tại Phân hiệu I, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Nơi quân trường ấm tình thầy trò

Tại Phân hiệu I, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc (Quân khu 2), đóng trên địa bàn phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, những lời chào theo điều lệnh đã trở thành nét quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của các học viên. Khi gặp thầy cô, cán bộ quản lý, các em nghiêm túc thực hiện lễ tiết, tác phong quân nhân. Nhưng sau giờ học, phía sau những câu chào trang trọng ấy lại là tiếng gọi “con” gần gũi, thân thương. Hai cách ứng xử tưởng chừng khác biệt cùng hiện diện tự nhiên, tạo nên nét riêng của môi trường giáo dục vừa nghiêm cẩn, vừa giàu tình cảm.

Dù mới thành lập và đi vào hoạt động, cơ sở vật chất tại Phân hiệu I, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc đã được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em rời xa vòng tay cha mẹ, mái nhà và bản làng thân thuộc để sống, học tập trong môi trường nội trú quân đội. Những ngày đầu nhập trường, nỗi nhớ gia đình, sự bỡ ngỡ trước nền nếp sinh hoạt mới là điều khó tránh khỏi. Có em còn rụt rè, ít nói; có em chưa quen với việc tự chăm sóc bản thân. Bởi vậy, bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, thầy cô còn là những người gần gũi, lắng nghe và chia sẻ với học trò.

Những câu chuyện về quê hương, gia đình, bản làng vùng cao nơi các em sinh sống cũng trở thành cầu nối gắn kết thầy và trò. Mỗi học sinh đến từ một miền quê, mang theo những phong tục, nếp sống và ký ức riêng. Qua những câu chuyện về cha mẹ, con đường đến trường nơi bản xa hay cuộc sống ở quê nhà, thầy cô có thêm cơ hội hiểu học trò, thấu hiểu những điều các em nhớ thương và cả những khó khăn phía sau mỗi người lính nhỏ. Khi những câu chuyện ấy được sẻ chia, khoảng cách giữa thầy và trò dần được thu hẹp. Thầy cô không chỉ hiểu học sinh hơn mà còn trở thành những người thân để các em tin tưởng tìm đến khi cần động viên, giúp đỡ.

Bên cạnh việc rèn luyện tác phong người quân nhân, các em học sinh còn không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập văn hóa

Trung tá Bùi Văn Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Phân hiệu I, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc cho biết, đặc thù của nhà trường là kết hợp đào tạo kiến thức văn hóa phổ thông với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và rèn luyện trong môi trường nội trú quân đội. Vì vậy, công tác giáo dục không chỉ diễn ra trong giờ học mà được duy trì xuyên suốt các hoạt động hằng ngày. Những ngày đầu xa gia đình, nhiều học sinh còn nhớ nhà, tâm lý chưa ổn định. Cán bộ, giáo viên và quân nhân quản lý học viên phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên các em.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Phân hiệu đi vào hoạt động, tiếp nhận 160 học sinh đến từ 7 địa phương gồm Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Các em thuộc 24 dân tộc khác nhau, trong đó có 9 học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người và 2 em có hoàn cảnh mồ côi. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện riêng, đòi hỏi người thầy không chỉ có kiến thức, nghiệp vụ sư phạm mà còn cần sự kiên nhẫn, tinh tế và lòng yêu thương.

Những bài học không có trong sách

Ở tuổi 11, những học sinh như Cẩm Bảo An, Lê Hòa An, Lường Hải An, Đinh Thị Trâm Anh hay Sùng Thị Vân Anh... đang bước vào những năm tháng đầu tiên của cuộc sống tự lập. Với những học sinh lớn hơn như Hoàng Khánh An, Bùi Việt Anh, Lò Đức Anh, Sùng Mí Chí..., việc thích nghi với môi trường mới cũng là quá trình rèn luyện ý thức, trách nhiệm và tác phong, từng bước hòa nhập với tập thể.

Sau quá trình học tập, rèn luyện, học sinh Phân hiệu I, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc đã thực hiện tốt nền nếp nội vụ.

Những công việc vốn có cha mẹ, người thân làm giúp ở nhà, nay các em phải tự tay thực hiện. Từ giặt quần áo, vệ sinh cá nhân đến sắp xếp đồ dùng, gấp chăn màn, tất cả đều trở thành công việc thường nhật. Ban đầu, không ít em còn lúng túng, chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng với sự hướng dẫn kiên trì của cán bộ quản lý và thầy cô, những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy dần trở nên thành thạo.

Nhiều học sinh đã biết làm nội vụ, gấp chăn vuông vức, phẳng phiu, ngay ngắn. Những bộ quần áo được giặt sạch, sắp xếp gọn gàng trong tủ cũng cho thấy sự thay đổi của các em chỉ sau một thời gian ngắn. Đó không đơn thuần là kết quả của việc thực hiện nền nếp quân đội mà còn là biểu hiện của sự trưởng thành, tính tự giác và khả năng tự lập. Đằng sau những chiếc chăn vuông vức là sự kiên trì hướng dẫn, những lần làm mẫu, nhắc nhở và động viên của thầy cô để học trò không nản lòng trước những việc tưởng như đơn giản.

Với cô giáo Nguyễn Vũ Quỳnh Mai, về công tác tại Phân hiệu I, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc là một quyết định nhiều cảm xúc.

Rời quê hương phường Vĩnh Yên, cô giáo Nguyễn Vũ Quỳnh Mai cùng hai con nhỏ và người thân chuyển đến nơi ở mới, bắt đầu hành trình giảng dạy trong môi trường quân đội với nhiều điều mới mẻ. Cô hiểu rằng công việc ở đây không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn đòi hỏi sự gắn bó, quan tâm đến từng học sinh.

Thực tế giảng dạy cho thấy, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nền tảng kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Việt chưa đồng đều. Một số em còn lúng túng trong diễn đạt, ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài. Vì vậy, giáo viên phải chủ động điều chỉnh phương pháp truyền đạt, hướng dẫn từng bước và dành thêm thời gian kèm cặp các em trong những giờ học nội trú buổi tối.

Cô Mai chia sẻ: Chúng tôi phải theo sát từng em, vừa giảng giải kiến thức, vừa động viên để các em tự tin hơn trong học tập. Ban đầu có nhiều bỡ ngỡ nhưng đến nay tôi đã dần quen với cuộc sống và môi trường quân đội. Điều khiến tôi yên tâm là học sinh rất ngoan, lễ phép. Đội ngũ giáo viên luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chỉ huy đơn vị để yên tâm công tác.

Giờ học văn hóa diễn ra trong không khí nghiêm túc tại Phân hiệu I, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Để đáp ứng yêu cầu của mô hình giáo dục đặc thù, trong hơn 300 hồ sơ dự tuyển, nhà trường đã lựa chọn 45 giáo viên, bố trí vào 4 khối chuyên môn. Cùng với đội ngũ cán bộ, Ban Chỉ huy và lực lượng quản lý học viên, tổng số 112 đồng chí được bố trí theo yêu cầu nhiệm vụ.

Năm học đầu tiên còn nhiều khó khăn, từ ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất đến nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý học sinh. Tuy nhiên, vượt lên trên những yêu cầu chuyên môn, mỗi cán bộ, giáo viên còn là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, tác phong và ý thức kỷ luật để học sinh noi theo.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ở nhiều ngôi trường, những bó hoa tươi thắm, tấm thiệp và lời chúc được học trò gửi tới thầy cô. Còn dưới mái trường Thiếu sinh quân, sự tri ân đôi khi được thể hiện theo cách riêng: Một lời chào điều lệnh nghiêm túc, tiếng gọi “con” thân thương sau giờ học hay câu chuyện về cha mẹ, bản làng được các em sẻ chia với thầy cô.

Không cần những món quà cầu kỳ, chính sự lễ phép, tin yêu và những chuyển biến tích cực của học sinh đã là món quà đáng quý. Với những người thầy nơi đây, niềm vui không chỉ nằm ở điểm số hay kết quả học tập mà còn ở việc chứng kiến học trò từng bước biết tự chăm sóc bản thân, sống có nền nếp, biết giúp đỡ bạn bè và có trách nhiệm với tập thể. Từ những đứa trẻ còn bỡ ngỡ, nhớ nhà đến những học sinh thành thạo việc nội vụ, thực hiện nghiêm nền nếp quân ngũ, mỗi bước trưởng thành đều ghi dấu sự kiên trì, tận tụy của những người ngày ngày dìu dắt các em.

Tháng 11 - mùa tri ân lại về. Dưới mái trường quân ngũ, tình thầy trò được vun đắp mỗi ngày từ những điều bình dị nhất. Đó cũng chính là những bài học ý nghĩa không có trong sách vở.