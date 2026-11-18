Theo dự thảo, hoạt động GDTD là những hoạt động do CSGD tổ chức theo kế hoạch của đơn vị, ngoài thời lượng dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các hoạt động được tổ chức trong buổi học thứ hai, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ, theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường; không thu tiền người học, phù hợp độ tuổi, khả năng, hướng đến phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng.

Dự kiến có 5 nhóm hoạt động phát triển GDTD.

Thứ nhất, tiếng Anh (củng cố, bổ trợ năng lực thông qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm, xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường).

Thứ hai, tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, giáo dục STEM, STEAM, để người học thực hành, trải nghiệm nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật, tham gia các câu lạc bộ học thuật.

Thứ tư, giáo dục kỹ năng (kỹ năng sống, giá trị sống, đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực, giáo dục tài chính cơ bản, tham quan, trải nghiệm, hướng nghiệp); tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống, tham gia hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Thứ năm, thể thao, nghệ thuật, hướng đến mỗi người học thường xuyên rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao, đồng thời làm quen hoặc học chơi ít nhất 1 loại nhạc cụ.

Các CSGD được chủ động lựa chọn nội dung thuộc 5 nhóm hoạt động để xây dựng kế hoạch năm. Trong mỗi cấp học, người học phải được tham gia đủ 5 nhóm, nhưng không buộc triển khai tất cả nội dung trong cùng 1 năm học.

Các trường có thể tổ chức hoạt động GDTD ngoài khuôn viên tại thiết chế văn hóa, thể thao, khoa học, DN, địa điểm phù hợp; đồng thời tổ chức hoạt động liên trường theo cụm chuyên môn, địa bàn. Các trường được mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, người có kỹ năng phù hợp tham gia; khuyến khích huy động nguồn lực xã hội.

Về cơ chế tài chính, ngân sách TP hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động GDTD, bảo đảm điều kiện tổ chức hoạt động GDTD. HĐND TP quyết định hằng năm định mức hỗ trợ, số loại hình hoạt động được hỗ trợ cho mỗi người học, căn cứ số người học thực tế và khả năng cân đối ngân sách. Người học ăn bán trú tại các CSGD thuộc phạm vi áp dụng được TP hỗ trợ tiền ăn. Các CSGD được hỗ trợ kinh phí hằng năm để bảo đảm an toàn trường học, y tế, tư vấn tâm lý, công tác xã hội.

Những đề xuất nêu trên của UBND TP HCM được nhiều người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh và học sinh, đánh giá rất cao. Nếu các cơ chế hỗ trợ này được áp dụng, sẽ là yếu tố quan trọng giúp người học phát triển hài hòa về kiến thức, kỹ năng, thể chất, năng khiếu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại TP HCM.