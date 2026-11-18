Lấy đội ngũ làm nền tảng cho đổi mới giáo dục

Sau nhiều năm đảm nhiệm vị trí quản lý cấp phòng, khi trở về trực tiếp điều hành Trường Tiểu học Phước Bình (phường Phước Long, TPHCM), cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường có điều kiện vận dụng những kinh nghiệm tích lũy vào thực tiễn quản lý. Từ công tác tham mưu, xây dựng định hướng chung đến tổ chức thực hiện tại một đơn vị cụ thể, mỗi vị trí công tác đều mang lại những góc nhìn và kinh nghiệm bổ trợ cho nhau.

Với quy mô 2.230 học sinh và 74 cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường Tiểu học Phước Bình đặt ra yêu cầu cao trong tổ chức hoạt động giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học. Theo cô Hiền, kinh nghiệm công tác ở cấp phòng giáo dục giúp người quản lý có cái nhìn tổng thể về hoạt động giáo dục, trong khi quá trình trực tiếp điều hành nhà trường đòi hỏi sự sâu sát với từng nhiệm vụ, điều kiện và nhu cầu thực tế của đơn vị. “Khi về trường, tôi có điều kiện xây dựng những giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế hơn”, cô Hiền chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Bình.

Trên cơ sở đó, cô Hiền xác định phát triển đội ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường chú trọng rà soát năng lực, tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng của từng nhóm giáo viên để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Những giáo viên cần củng cố kỹ năng công nghệ được hướng dẫn thêm, trong khi những người đã thành thạo có cơ hội tiếp cận các nội dung chuyên sâu về phương pháp dạy học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo cô Hiền, đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ nhận thức và khả năng thích ứng của mỗi nhà giáo. Vì vậy, cô chú trọng xây dựng tinh thần tự học, để bồi dưỡng không đơn thuần là nhiệm vụ theo kế hoạch mà trở thành nhu cầu của mỗi giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền luôn nỗ lực xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết.

“Tôi mong muốn việc bồi dưỡng của giáo viên trở thành một nhu cầu. Không phải chỉ khi nhà trường yêu cầu tham gia chuyên đề thì giáo viên mới tham gia, mà chính các thầy cô mong muốn được nhà trường tổ chức những chuyên đề để tiếp cận kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, cô Hiền chia sẻ.

Để cụ thể hóa định hướng này, trong dịp hè năm 2026, nhà trường tổ chức 5 chuyên đề bồi dưỡng và 2 chuyên đề chuyên sâu theo nhu cầu thực tế của giáo viên. Nội dung tập trung vào chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, AI, kỹ năng chuyên môn, giao tiếp và xử lý tình huống trong môi trường giáo dục. Giáo viên cũng được tiếp cận cách thức thực hiện các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

Bên cạnh tập huấn, nhà trường duy trì hoạt động bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và tiết học mở. Đây là dịp để giáo viên quan sát, trao đổi kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp giảng dạy; đồng thời giúp cha mẹ học sinh hiểu hơn về hoạt động học tập của con, từ đó phối hợp tốt hơn với nhà trường.

Tiết học mở của học sinh khối 5, Trường Tiểu học Phước Bình có đông đảo phụ huynh tham gia.

Với cô Hiền, điều đáng ghi nhận trong quá trình này là sự chuyển biến về tinh thần học hỏi và chủ động tiếp nhận cái mới của đội ngũ. Qua các buổi họp, đợt tập huấn và sinh hoạt chuyên môn, giáo viên có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước đáp ứng những yêu cầu mới trong công việc.

Khơi mở tiềm năng, tạo động lực phát triển cho học sinh

Từ việc chú trọng phát triển đội ngũ, cô Hiền hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó học sinh là trung tâm của các hoạt động đổi mới. Theo cô, sau khi hoàn thành cấp tiểu học, các em không chỉ cần có nền tảng kiến thức mà còn cần được hình thành những phẩm chất, kỹ năng cần thiết, có sự tự tin, lòng nhân ái, khả năng sáng tạo và tinh thần sẵn sàng hội nhập.

Định hướng này được thể hiện qua việc đổi mới các hoạt động giáo dục, tạo thêm cơ hội để học sinh trải nghiệm và phát huy sở trường. Thầy Phạm Văn Tuấn, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Phước Bình cho biết, trong hoạt động giáo dục thể chất và thể thao, cô Hiền định hướng nhà trường không chỉ tạo sân chơi cho học sinh mà còn quan tâm phát hiện những em có năng khiếu để tuyển chọn tham gia Ngày hội Giáo dục thể thao cấp thành phố.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền thăm hỏi, nắm bắt nguyện vọng của học sinh.

Bên cạnh đó, hoạt động sinh hoạt dưới cờ được tổ chức đa dạng, lồng ghép giáo dục lý tưởng, tinh thần yêu nước và những giá trị tốt đẹp, đồng thời khuyến khích học sinh chủ động tham gia. Cùng với các hoạt động giáo dục, cô Hiền cũng quan tâm cải thiện cảnh quan, cơ sở vật chất và không gian sinh hoạt chung, góp phần tạo môi trường học tập thuận lợi cho học sinh.

Không chỉ quan tâm đến học sinh, cô Hiền còn chú trọng tạo điều kiện để giáo viên trẻ phát huy năng lực, mạnh dạn đổi mới trong công việc. Theo thầy Tuấn, trong hai năm gần đây, số lượng giáo viên trẻ tham gia và đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu ngày càng tăng. Cô thường khuyến khích giáo viên tìm kiếm ý tưởng từ những vấn đề thực tiễn trong giảng dạy, mạnh dạn nghiên cứu và hoàn thiện sáng kiến.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền trao đổi các vấn đề chuyên môn với đồng nghiệp.

Thay vì đặt nặng kết quả ngay từ lần đầu thực hiện, cô động viên giáo viên kiên trì theo đuổi ý tưởng, tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện qua từng năm. Nhờ đó, nhiều đoàn viên, giáo viên trẻ chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tìm kiếm cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

“Trong bối cảnh giáo dục không ngừng đổi mới, giáo viên trẻ chúng tôi cũng phải chủ động học hỏi, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới. Cô Hiền thường tạo điều kiện để chúng tôi mạnh dạn thử sức, nghiên cứu và hoàn thiện chuyên môn”, thầy Tuấn chia sẻ.

Trong công việc hằng ngày, cô Hiền dành thời gian lắng nghe những khó khăn của giáo viên để cùng tìm hướng tháo gỡ, tạo điều kiện để giáo viên trẻ chia sẻ và đề xuất ý tưởng. Tuy nhiên, sự cởi mở trong quản lý luôn đi cùng yêu cầu về tính chỉn chu, nghiêm túc, kỷ cương và trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn.

Học sinh Trường Tiểu học Phước Bình hào hứng tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.

Với cô Hiền, niềm vui sau nhiều năm công tác không chỉ đến từ những thành tích hay danh hiệu mà còn từ sự trưởng thành của đội ngũ, tinh thần học tập và khả năng chủ động thích ứng với yêu cầu mới.

“Tôi luôn tâm niệm, xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh cần sự đồng hành và nỗ lực của mỗi thành viên. Khi giáo viên được tạo điều kiện phát triển năng lực, được tin tưởng và khuyến khích đổi mới, học sinh cũng có thêm cơ hội học tập, trải nghiệm, khám phá sở trường và phát huy tiềm năng. Đó là điều tôi hướng đến trong hành trình làm công tác quản lý giáo dục”, cô Hiền chia sẻ.

Với 35 năm công tác trong ngành Giáo dục, trong đó có 28 năm đảm nhiệm công tác quản lý, cô Nguyễn Thị Thu Hiền có nhiều đóng góp được ghi nhận. Cô từng nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013. Năm 2023, cô được trao Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2026, cô là một trong 50 nhà giáo được Sở GD&ĐT TPHCM xét chọn trao Giải thưởng Võ Trường Toản. Đây là những ghi nhận đối với quá trình công tác và đóng góp của cô trong ngành Giáo dục.