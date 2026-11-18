GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm và là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Ông sinh ngày 22/11/1969 tại thành phố Huế; là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế. Ảnh: Đại học Huế

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trải qua 30 năm công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học.

Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh (2021), danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2017), Huân chương Lao động hạng Nhì (2025), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2023).

Năm 2024, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia, tước Hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.

Như vậy, Ban Giám đốc Đại học Huế hiện gồm: GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế; GS.TS Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế.