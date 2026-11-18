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Theo báo cáo vừa được công bố của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng sinh viên quốc tế mới nhập học tại các trường đại học Mỹ trong học kỳ mùa thu năm 2026 giảm 15% so với cùng kỳ năm học trước. Trong cả năm học 2025 - 2026, số sinh viên quốc tế mới đến Mỹ cũng giảm hơn 17%, chủ yếu do lượng học viên sau đại học đến từ những quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc sụt giảm.

Báo cáo cho thấy những thay đổi trong chính sách nhập cư và thị thực là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến xu hướng này. Bên cạnh đó, chi phí học tập tại Mỹ ngày càng cao so với nhiều quốc gia khác cũng khiến điểm đến này kém hấp dẫn hơn đối với sinh viên quốc tế.

Đáng chú ý, những quy định mới về thị thực dự kiến chấm dứt cơ chế cho phép sinh viên quốc tế lưu trú theo thời hạn gắn với tình trạng học tập, đồng thời giới hạn phần lớn thị thực F-1 và J-1 trong thời gian 4 năm. Những thay đổi này tạo ra tâm lý bất an đối với người có ý định du học Mỹ.

Mặc dù các biện pháp hạn chế thị thực mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ hiện tạm thời bị đình chỉ theo lệnh của tòa án liên bang, giới chuyên gia cho rằng những bất ổn chính sách có thể đã khiến một bộ phận sinh viên quốc tế tiềm năng chuyển hướng sang các quốc gia khác.

“Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang cạnh tranh để thu hút nhân tài, Mỹ cần tăng cường khả năng thu hút những người giỏi nhất và xuất sắc nhất, thay vì dựng thêm những rào cản mới”, bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế nhận định.

Áp lực tài chính lan rộng trong các trường đại học

Sự suy giảm tuyển sinh quốc tế không chỉ là vấn đề về số lượng người học mà còn tác động trực tiếp đến nguồn thu của các trường đại học Mỹ. Theo ông Robert Franek, Tổng Biên tập The Princeton Review, sinh viên nước ngoài thường phải đóng học phí đầy đủ, do đó, đây là nguồn thu quan trọng đối với nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Khi nguồn thu từ nhóm sinh viên này giảm, các trường sẽ có ít nguồn lực hơn để duy trì hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong nước.

“Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có ít kinh phí nghiên cứu hơn và ít học bổng hơn dành cho sinh viên tại Mỹ”, ông Franek cảnh báo.

Theo phân tích của Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế, sinh viên quốc tế đã đóng góp gần 40 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm học 2025 - 2026. Tuy nhiên, đà suy giảm tuyển sinh trong năm nay được dự báo có thể khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,4 tỷ USD.

Bà Fanta Aw cho rằng những rào cản mà Chính phủ Mỹ đặt ra đối với sinh viên quốc tế tài năng đang tạo ra những tác động thực tế. Không chỉ các trường đại học, người dân Mỹ cũng sẽ cảm nhận hệ quả khi nguồn thu học phí, chi tiêu của sinh viên tại các địa phương và những đóng góp cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cùng suy giảm.

Trong khi đó, Fitch Ratings cảnh báo những thay đổi gần đây trong quy định thị thực F-1 có thể làm gia tăng rủi ro tài chính đối với một số trường cao đẳng và đại học Mỹ, đặc biệt là những cơ sở phụ thuộc nhiều vào sinh viên nước ngoài. Đáng lo ngại, nguồn thu bị mất đi rất khó được bù đắp trong thời gian ngắn.

Các ngành STEM chịu tác động lớn

Theo báo cáo, những trường có quy mô đào tạo sau đại học lớn và tập trung vào các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Đây là những chương trình thường có thời gian đào tạo kéo dài, đôi khi vượt quá 4 năm, khiến việc duy trì nguồn tuyển sinh quốc tế trở nên khó khăn khi các quy định thị thực thay đổi.

Fitch Ratings cũng lưu ý những cơ sở này có thể phải tăng chi phí để khắc phục khó khăn trong hoạt động tuyển sinh ở nước ngoài.

Theo báo cáo của IIE, khoảng 57% sinh viên quốc tế tại Mỹ theo học các ngành STEM. Vì vậy, sự sụt giảm tuyển sinh có thể tác động đặc biệt lớn đến những trường có thế mạnh về kỹ thuật và khoa học máy tính.

Những số liệu được báo cáo cho thấy sức hấp dẫn của giáo dục đại học Mỹ không chỉ gắn với chất lượng đào tạo mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ môi trường chính sách và khả năng bảo đảm tính ổn định cho sinh viên quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút nhân tài toàn cầu ngày càng gay gắt, những rào cản về thị thực và chi phí có thể khiến Mỹ đối mặt với nguy cơ mất đi một nguồn lực quan trọng cho giáo dục, nghiên cứu và tăng trưởng kinh tế.