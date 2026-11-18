Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương có gần 20 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Cơ duyên với nghề giáo

Tâm sự với Báo Giáo dục và Thời đại, Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương - Phó trưởng khoa Giáo dục Nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương bộc bạch, danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 là một dấu mốc đáng nhớ và vinh dự trong cuộc đời làm giáo viên của mình.

Từng có hai năm là giáo viên tại Trường THPT Cẩm Thủy 2 (tỉnh Thanh Hóa), sau khi lập gia đình cô quyết định ra Hà Nội thi tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và gắn bó cho đến nay.

Để có thể đứng vững ở Hà Nội, bản thân phải cố gắng nhiều hơn. Những buổi tối đi học thêm nâng cao trình độ, những giờ tranh thủ dự giờ, học hỏi các anh chị đồng nghiệp đi trước từ trường này sang trường khác… Cứ thiếu gì thì học nấy, chưa biết thì hỏi, chưa làm được thì làm lại là những kỷ niệm không thể nào quên trong sự nghiệp của nữ nhà giáo.

"Rồi cơ duyên lúc làm thêm tại một công ty chuyên về đào tạo và thiết kế đã đưa tôi gắn bó với lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Từ đó, tôi lại tiếp tục học về thiết kế, tiếp tục thực hành, miệt mài nâng cao tay nghề. Đến những năm dịch Covid-19, tôi gần như trở thành một tổng đài hỗ trợ nho nhỏ, cùng giáo viên khắp mọi miền tháo gỡ khó khăn khi dạy học trực tuyến", Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương cho hay.

Trưởng nhóm dự án KidSkills - Top 100 sáng kiến đổi mới giáo dục toàn cầu (HundrED Global Innovation 2022).

Cô Phương tham gia tập huấn ứng dụng AI dành cho CBQL và giáo viên mầm non do Sở GD&ĐT Quảng Ninh tổ chức tháng 8/2026.

Cũng từ thời điểm đó, cô Phương có cơ hội tham gia và trưởng thành trong cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam, được gặp gỡ biết bao anh chị em giáo viên giỏi, nhiệt huyết, sẵn lòng chia sẻ. Từ đam mê chung về công nghệ trong dạy học, mọi người trở thành bạn bè, thành những người có thể tâm tình và đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là nơi cô gắn bó gần 20 năm, trưởng thành qua nhiều vị trí và có cơ hội thử sức với những lĩnh vực mới. Chặng đường ấy có khó khăn và cả những giọt nước mắt, nhưng luôn có những đồng nghiệp chân thành giúp đỡ, những lãnh đạo tâm lý hướng dẫn và tạo điều kiện. Cũng từ ngôi trường này đã giúp cô trưởng thành và có duyên gắn bó tới bây giờ về lĩnh vực Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục Mầm non.

Nhờ những cơ hội ấy, Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương có dịp tham gia làm báo cáo viên của Bộ GD&ĐT nhiều năm, đi tập huấn, chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở nhiều tỉnh thành và các nhà trường.

Hội thảo góp ý bộ tiêu chí nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ trên nền tảng số do Bộ GD&ĐT tổ chức tháng 10/2026.

Tính đến nay đã hơn 15.000 CBQL và giáo viên được cô Phương chia sẻ và tập huấn. Có người gặp trực tiếp, có người chỉ quen qua màn hình, vậy mà sau mỗi lớp tập huấn vẫn giữ liên lạc, hỏi han công việc, chia sẻ chuyện cuộc sống, đôi khi chỉ nhắn một câu: “Bao giờ cô lại về?" hay “Cô nhớ giữ liên lạc với các chị đấy nhé” cũng khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Trong quá trình công tác, Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương làm Trưởng nhóm dự án KidSkills - dự án duy nhất của Việt Nam được vinh danh Top 100 sáng kiến đổi mới giáo dục toàn cầu (HundrED Global Innovations 2022). Giải Nhất toàn quốc Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ E-Learning Việt Nam” năm 2019; Top 50 giáo viên sáng tạo toàn quốc do Microsoft và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức, năm 2020.

Danh hiệu Đại sứ E-Learning Việt Nam năm 2019 là dấu mốc đáng nhớ của cô Phương trên hành trình làm nghề.

Nữ nhà giáo cũng dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu; tác giả 2 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận. Có 11 bài báo, công trình khoa học, gồm 4 bài đăng Tạp chí Giáo dục, 6 bài kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và hội thảo cấp trường và 1 bài kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế.

Về biên soạn là chủ biên 2 sách và đồng tác giả 12 đầu sách tham khảo đã xuất bản, 6 tài liệu tập huấn phục vụ đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non toàn quốc. Hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học và làm khóa luận tốt nghiệp. Ngoài ra, cô còn tham gia với vai trò là cố vấn, giảng viên các dự án của các công ty, tổ chức phi chính phủ, giảng viên tập huấn một số trường Đại học và Học viện về số hóa bài giảng và ứng dụng AI trong giảng dạy.

Vững niềm tin với hành trình đã chọn

Cô Phương tham gia bồi dưỡng chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá qua ứng dụng công nghệ số.

Theo nhận xét từ đồng nghiệp, cô Phương là người sống tích cực, vui vẻ, giàu năng lượng, gần gũi với sinh viên, Cô luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào; sẵn sàng đồng hành, chia sẻ chuyên môn với đồng nghiệp trong Nhà trường và cộng đồng giáo viên mầm non cả nước.

Phía sau hành trình ấy còn có một hậu phương vững chắc, người chồng sẵn sàng ủng hộ vợ, lo việc nhà, chăm con để vợ yên tâm công tác xa; bố mẹ hai bên luôn yêu thương, chở che cả về vật chất lẫn tinh thần; là cô bạn thân cùng trường, cùng quê đã cùng mình rong ruổi nhiều nơi, chia sẻ buồn vui trong công việc và cuộc sống; là team BTN, team số hóa, nơi các chị em vẫn luôn cần mẫn với công việc nhưng vẫn dành thời gian quan tâm cuộc sống của nhau và rất nhiều bạn bè, anh chị em đồng nghiệp mà cô luôn trân quý.

Cô Phương hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và làm khóa luận tốt nghiệp tháng 6/2025.

Năm nay thật đặc biệt, bởi đây là danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc cuối cùng dưới tên giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, trước khi sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Gần 20 năm thanh xuân và công tác gắn bó với ngôi trường này là một phần rất quan trọng trong cuộc đời cô Phương. Chặng đường mới chắc chắn sẽ có những thử thách riêng, nhưng chỉ cần còn ham học hỏi, chăm chỉ làm việc và giữ sự chân thành, mình vẫn sẽ tìm được những người đồng hành.

"Nếu ngày trước, cô giáo trẻ từ miền núi Thanh Hóa ra Hà Nội từng có những đêm khóc vì nhớ trường cũ thì hôm nay, mình có thể mỉm cười khi nhìn lại. Không phải vì con đường đã hết khó khăn, mà vì mình nhận ra bản thân đã may mắn đến nhường nào khi luôn có gia đình yêu thương, bạn bè chân thành, đồng nghiệp tốt và những thầy cô ở khắp mọi miền vẫn nhớ đến mình", Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương tâm sự.

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Trong 5 năm trở lại đây, Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021- 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2024 và năm 2025; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2021, 2022, 2024, 2025; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 4 năm 2021, 2022, 2023, 2025. Hiện tại, cô đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Tin học. Cô cũng là người sáng lập và quản trị cộng đồng "TIN HỌC SÁNG TẠO" trên mạng xã hội với gần 32.000 thành viên để lan tỏa, chia sẻ về ứng dụng AI và công nghệ trong dạy học...