Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu

Bộ GD-ĐT cho biết, trong số 335 nhà giáo được Bộ GD-ĐT xét chọn, tôn vinh năm nay có 207 nữ và 128 nam, trong đó 21 người là người dân tộc thiểu số, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. 70 nhà giáo sẽ thay mặt tham dự lễ tuyên dương tại Hà Nội và buổi gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Bộ GD-ĐT đã duy trì hoạt động tôn vinh này từ năm 2017 đến nay và đã ghi nhận tổng cộng 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động góp phần tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các cách làm hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục cho những tấm gương tận tụy, sáng tạo.

Mỗi nhà giáo được vinh danh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề và tình thương học trò. Ở bậc mầm non, đó là những giáo viên nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã vượt qua điều kiện còn nhiều thiếu thốn để kiên trì đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Ở bậc phổ thông, đó là những thầy cô không ngừng tìm tòi trong từng bài giảng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Các tấm gương ấy đã chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Trong giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo gắn lý thuyết với thực hành và đưa kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, giúp người học hình thành kỹ năng nghề và thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Ở các cơ sở giáo dục đại học, nhiều giảng viên vừa tận tâm truyền thụ tri thức, vừa phát triển những công trình, giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng trong đời sống.

Dù công tác ở bản làng vùng biên giới, hải đảo hay trong giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, các nhà giáo tiêu biểu năm nay có chung điểm là đã tạo ra những kết quả cụ thể đối với người học. Đó có thể là một em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, một học sinh tìm lại niềm tin để tiếp tục đến trường, một bài học trở nên dễ hiểu hơn, một người học có thêm kỹ năng nghề nghiệp, hay một kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành giá trị cho cộng đồng.

Mỗi nhà giáo được vinh danh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề và tình thương học trò. Ảnh: Phương Anh

Theo Bộ GD-ĐT, những gương mặt được vinh danh chỉ là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cả nước. Còn rất nhiều thầy cô chưa từng bước lên sân khấu tuyên dương nhưng vẫn ngày ngày đến lớp, chăm lo cho học trò với những nỗ lực khó quy thành giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích.

Những thiết sách thiết thực tạo động lực để nhà giáo yên tâm cống hiến

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 diễn ra khi ngành Giáo dục bước vào giai đoạn thực hiện những chủ trương, chính sách mang tính đột phá. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về nhà giáo, quy định hệ thống về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục.

Bộ GD-ĐT tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và lan tỏa những giá trị nghề nghiệp. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW và trong năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo, Bộ GD-ĐT đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn. Đồng thời, Bộ cũng quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bất cập về cơ cấu đội ngũ; thúc đẩy các chính sách về tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ cho biết sẽ chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, nhân văn, tạo điều kiện để nhà giáo tập trung cho chuyên môn, phát huy năng lực, sức sáng tạo và gắn bó lâu dài với nghề

Mời bạn đọc xem danh sách 335 nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT TẠI ĐÂY.