Cuộc thi "Tìm kiếm ngôi sao diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện mùa 2" do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi, hướng tới phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt có năng khiếu diễn thuyết, kể chuyện, dẫn chương trình. Qua các vòng thi, các em có cơ hội rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy phản biện, sự tự tin và cách thể hiện quan điểm cá nhân.

Sau một thời gian khởi tranh, tối 15/11, vòng chung kết cuộc thi đã chính thức diễn ra tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội), quy tụ 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau các phần tranh tài, Trần Nguyễn Thảo Anh, học sinh lớp 6H, Trường Tiểu học và THCS Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã giành danh hiệu Á quân. Bài thuyết trình về cách ứng xử trên không gian mạng cùng phong thái tự tin, cách dẫn chuyện tự nhiên giúp cô bé để lại dấu ấn tại cuộc thi.

Với chủ đề "La bàn dẫn sóng", Thảo Anh lựa chọn một cách thể hiện khá khác biệt. Thay vì trình bày trực tiếp những khuyến nghị về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, em hóa thân thành hướng dẫn viên, đưa khán giả đến với một địa điểm đặc biệt: không gian mạng. Đó là nơi không có bản đồ hay biển chỉ đường, nhưng lại có vô số thông tin, nội dung và những con đường khác nhau để mỗi người lựa chọn.

Cách tiếp cận này giúp bài nói của cô trò nhỏ lớp 6 trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận. Từ những lời chào bằng nhiều thứ tiếng như: tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan đến cách đặt câu hỏi và tương tác với khán giả, Thảo Anh tạo được không khí cởi mở ngay từ đầu. Kết hợp lời nói với cử chỉ, biểu cảm, đồng thời sử dụng những cách diễn đạt mang âm hưởng địa phương, Thảo Anh gây ấn tượng với phong thái duyên dáng và tự nhiên.

Thảo Anh hóa thân thành hướng dẫn viên, sử dụng những tình huống gần gũi với học sinh để nói về việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

Trong vai hướng dẫn viên, Thảo Anh đã lần lượt giới thiệu những điều thú vị mà không gian mạng mang lại, từ các video giải trí, tin tức đến cơ hội kết nối với những người có cùng sở thích. Tuy nhiên, theo em, đằng sau sự phong phú ấy cũng là những nguy cơ mà người dùng, đặc biệt là trẻ em cần nhận diện. Đó có thể là việc bị cuốn vào những video nối tiếp nhau, mất nhiều thời gian cho những nội dung không cần thiết hoặc tin tưởng, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Để minh họa, cô bé đưa ra những tình huống quen thuộc với học sinh. Đó là một người có thể bắt đầu xem video ngắn với suy nghĩ chỉ xem thêm một nội dung nữa, nhưng rồi thời gian trôi qua lúc nào không hay; rồi một bạn khác đọc được thông tin ngày mai được nghỉ học liền muốn chia sẻ với cả lớp mà chưa tìm hiểu nguồn tin có chính xác hay không. Những ví dụ giản dị đó đã giúp thông điệp của bài thuyết trình trở nên cụ thể. Thảo Anh không chỉ nhắc đến việc cần tỉnh táo trước những thông tin xuất hiện trên mạng mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người khi chia sẻ nội dung với cộng đồng. Bởi một thông tin sai lệch, nếu được lan truyền rộng rãi, có thể khiến nhiều người hiểu nhầm và đưa ra những quyết định không đúng.

Trần Nguyễn Thảo Anh giành danh hiệu Á quân cuộc thi "Tìm kiếm ngôi sao diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện mùa 2"

Thông điệp này tiếp tục được làm rõ trong phần giao lưu với Ban giám khảo. Trước câu hỏi của diễn viên Minh Trà về tình huống vô tình giới thiệu một sản phẩm không tốt cho sức khỏe, khiến bạn bè tin tưởng và mua theo, Thảo Anh được đề nghị chia sẻ cách xử lý nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh đó. Cô bé rất nhanh cho biết sẽ xóa bài đăng để hạn chế thông tin tiếp tục lan truyền, đồng thời chủ động liên hệ với những người bạn đã mua hoặc đang có ý định mua sản phẩm để khuyên các bạn dừng lại. Em cũng sẽ giải thích rõ nguy cơ đối với sức khỏe để mọi người hiểu và thận trọng hơn. Theo Thảo Anh, một hướng dẫn viên có trách nhiệm không phải là người không bao giờ mắc sai lầm, mà là người biết nhận ra và sửa chữa sai lầm của mình.

Cuộc thi có sự tham gia của 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước

Trước khi bước vào Chung kết, các thí sinh trải qua những vòng thi mang tên "Khởi âm", "Cất tiếng" và "Bứt phá". Tại chặng cuối, mỗi em phải thể hiện phần tài năng đã chuẩn bị, đồng thời tham gia tương tác trực tiếp với Hội đồng giám khảo. Vì vậy, kết quả không chỉ phụ thuộc vào khả năng làm chủ sân khấu hay diễn đạt lưu loát mà còn được đánh giá qua nội dung, tư duy độc lập, lập luận và khả năng ứng biến trước câu hỏi.

Đối với Thảo Anh, trải nghiệm tại cuộc thi là sự tiếp nối những hoạt động mà em yêu thích từ khi còn học tiểu học. Trong 5 năm học tại trường, em liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, từng đảm nhiệm vai trò lớp trưởng từ lớp 1 đến lớp 5, tham gia đội cờ đỏ và được tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Thành tích học tập của cô trò nhỏ cũng có nhiều dấu ấn. Năm lớp 2, em giành giải Nhất cuộc thi "Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia" và "Trạng nguyên Toàn tài cấp quốc gia". Đến lớp 3, Thảo Anh đạt giải Nhì cờ vua cấp huyện. Những năm tiếp theo, em tiếp tục giành giải ở các môn cầu lông, đá cầu và cờ vua tại địa phương.

Bên cạnh việc học, Thảo Anh yêu thích diễn xuất, múa và các hoạt động thể thao. Những sở thích này tạo điều kiện để em phát triển khả năng biểu đạt, sự nhanh nhẹn và tự tin khi đứng trước đám đông. Danh hiệu Á quân "Oanh Vàng kể chuyện mùa 2" vì thế không chỉ ghi nhận phần thể hiện tại một cuộc thi mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình khám phá, phát triển năng lực của cô bé.