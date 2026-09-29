'Lan Hương Như Cố' lập cột mốc mới trên Tencent Video

Lên sóng từ ngày 11/9, “Lan Hương Như Cố” tăng nhiệt khá nhanh trên Tencent Video. Bộ phim mất khoảng 5 ngày để vượt 30.000 điểm nhiệt, sau đó lần lượt chạm các mốc 31.000, 32.000 và chính thức vượt 33.000 điểm. Theo các số liệu được cộng đồng theo dõi phim ảnh chia sẻ, đây là tác phẩm thứ 5 trong lịch sử Tencent Video đạt mốc này.

Trước đó, một số bộ phim như “Khánh Dư Niên 2”, “Mộng Hoa Lục”, “Trường Tương Tư” cũng từng ghi nhận mức nhiệt cao trên nền tảng. “Lan Hương Như Cố” đồng thời được phát sóng trên CCTV 8 ở khung giờ vàng, giúp tác phẩm tiếp cận thêm lượng khán giả truyền hình.

"Lan Hương Như Cố" vừa vượt mốc 33.000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Ảnh: Sina

Đáng chú ý, sức hút của phim không bùng nổ ngay từ những tập đầu mà tăng dần theo diễn biến câu chuyện. Khi tuyến gia đấu, quyền mưu được đẩy lên cao và các mối quan hệ giữa nhân vật trở nên phức tạp, lượng thảo luận về bộ phim cũng tăng theo.

Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Thẩm Gia Lan - cô gái xuất thân trong một gia đình danh giá nhưng phải thay đổi thân phận sau biến cố, sống dưới tên Hứa Lan Hương và bước vào hành trình nhiều thử thách.

Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện sự chuyển biến tâm lý qua nhiều giai đoạn. Từ một cô gái trẻ chưa trải nhiều sóng gió, Hứa Lan Hương dần trở nên cứng cỏi sau những mất mát. Đàm Tùng Vận lựa chọn cách diễn tiết chế, tập trung vào ánh mắt, biểu cảm và nhịp thoại để thể hiện những thay đổi bên trong nhân vật.

Hình tượng này cũng cho thấy sự khác biệt so với những vai diễn từng giúp Đàm Tùng Vận được biết đến như “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, “Cẩm y chi hạ” hay “Lấy danh nghĩa người nhà”. Nếu trước đây nữ diễn viên thường gắn với hình ảnh trẻ trung, gần gũi, Hứa Lan Hương lại thiên về chiều sâu tâm lý và hành trình trưởng thành qua biến cố.

Bên cạnh Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa nhận vai Lâm Cẩm Kỳ, nhân vật đứng giữa những giằng co về tình cảm, trách nhiệm gia tộc và những lựa chọn trong quá khứ. Tuyến nhân vật này góp phần tạo thêm xung đột cho câu chuyện bên cạnh mạch tình cảm.

Phần hình ảnh, phục trang và mỹ thuật cũng được đầu tư, với nhiều bối cảnh thực cảnh, trang phục thủ công và các chi tiết sinh hoạt, nghi lễ được lồng ghép vào diễn biến phim.

Dù đạt 33.000 điểm nhiệt, thành tích của “Lan Hương Như Cố” vẫn nhận nhiều ý kiến khác nhau. Một số khán giả cho rằng chỉ số nhiệt trên nền tảng không thể phản ánh toàn bộ hiệu quả của một tác phẩm, cần được xem xét cùng lượng người xem thực tế, khả năng giữ chân khán giả và mức độ thảo luận.

Tuy nhiên, việc duy trì đà tăng nhiệt sau giai đoạn đầu cho thấy “Lan Hương Như Cố” đang tạo được sự quan tâm đáng kể. Với Đàm Tùng Vận, vai Hứa Lan Hương tiếp tục mở rộng màu sắc diễn xuất của nữ diễn viên trên màn ảnh Hoa ngữ.