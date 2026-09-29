'Mùa hè năm ấy' liệu có phải cái bóng của 'Hoa cỏ may'?

Đi theo "công thức" thanh xuân

"Mùa hè năm ấy" do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh thực hiện, được phát sóng trên VTV3 từ đầu tháng 8-2026. Phim theo chân nhóm 5 người bạn gồm: Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng từ những ngày cuối cấp 3 đến cuộc hội ngộ sau gần 10 năm, khi mỗi người đều đã có cuộc sống riêng.

Mạch phim chọn cách kể theo 2 mốc thời gian, tương ứng với 2 dàn diễn viên đảm nhận giai đoạn tuổi học trò và tuổi trưởng thành để tạo sự liền mạch trong hành trình trưởng thành của các nhân vật. Đây cũng là cách làm từng xuất hiện ở nhiều phim truyền hình Việt những năm gần đây, khi câu chuyện không dừng lại ở ký ức học đường mà mở rộng sang những va chạm của tuổi trưởng thành.

Ở chặng đầu, "Mùa hè năm ấy" tạo được không khí khá dễ chịu với những trò nghịch ngợm cuối cấp, những lần đi học muộn, những rung động còn vụng về hay sự gắn kết của một nhóm bạn...khiến phim mang màu sắc gần gũi đời thường. Lớp diễn viên trẻ như Long Vũ, Lưu Ly, Nguyễn Trinh hay Hoàng Hải đem lại sự tự nhiên trong diễn xuất, góp phần giữ nhịp phim nhẹ nhàng ở những tập đầu.

Chính từ chất liệu ấy, nhiều người dễ nhớ đến "Hoa cỏ may". Bởi cả hai phim đều lấy chủ đề tình bạn làm trục chính, để các nhân vật bước qua những biến cố rồi gặp lại nhau khi cuộc đời đã trải qua nhiều thay đổi.

Nhưng điểm khác nằm ở chỗ "Hoa cỏ may" không chỉ kể về một nhóm bạn mà phản chiếu cả một giai đoạn xã hội chuyển mình, để mỗi lựa chọn của nhân vật đều gắn với bối cảnh thời đại. Vì vậy, câu chuyện mà phim khắc họa đã vượt khỏi phạm vi tình yêu đôi lứa hay tình bạn đơn thuần. Trong khi đó, "Mùa hè năm ấy" chủ yếu giữ trọng tâm ở các mối quan hệ cá nhân. Những xung đột lớn nhất vẫn xoay quanh hiểu lầm, khoảng cách giữa bạn bè, tình cảm chưa kịp nói hay những mặc cảm kéo dài sau nhiều năm xa cách.

Chưa đủ tạo nên dấu ấn mới

Rõ ràng khai thác đề tài về tuổi trẻ, thời thanh xuân chưa bao giờ hết sức hút với các nhà làm phim. Tuy nhiên vấn đề không nằm ở cách êkip sản xuất chọn kể về tuổi trẻ, mà ở việc mỗi bộ phim tìm ra điều riêng để nói về thế hệ của mình.

Ở "Mùa hè năm ấy", nhiều nút thắt được triển khai theo mô-típ khá quen, từ những người bạn chơi thân với nhau rồi nảy sinh tình cảm, những cảm xúc riêng tư chồng chéo, rồi biến cố khiến cả nhóm rời xa nhau, nhiều năm sau mới có cơ hội đối diện với quá khứ....Những lựa chọn này giúp chuyện phim dễ tiếp cận, nhưng đồng thời cũng khiến các tình tiết và diễn biến trở nên ít bất ngờ hơn với người xem.

Đặc biệt, khi xây dựng tuyến nhân vật chính bước sang giai đoạn trưởng thành, phim tiếp tục dựa nhiều vào những hiểu lầm kéo dài và những cuộc gặp gỡ để hóa giải chuyện cũ. Mạch kể giữ được cảm xúc ổn định song lại chưa tạo cảm giác có một bước ngoặt hay cú "twist" đủ mạnh để thay đổi cách nhìn về các nhân vật, từ đó mở ra nhiều lớp lang mới cho câu chuyện.

Điều đáng tiếc với "Mùa hè năm ấy" còn ở chỗ bối cảnh hiện đại chưa được phim khai thác như một lợi thế. Trong phim, các nhân vật sống trong thời đại mạng xã hội, đối diện áp lực công việc, những thay đổi trong cách kết nối giữa con người với nhau, nhưng những yếu tố ấy phần lớn chỉ xuất hiện như phông nền hơn là trở thành chất liệu tham gia vào định hình câu chuyện. Đó có lẽ cũng là điểm khiến bộ phim khó tạo ra dấu ấn giống như "Hoa cỏ may". Sở dĩ nói vậy là bởi "Hoa cỏ may" không chỉ được nhớ đến bởi câu chuyện tình bạn hay những rung động trong sáng của mối tình đầu, mà còn bởi cách phim lưu giữ tinh thần của một thế hệ. Trong khi "Mùa hè năm ấy" vẫn làm theo mô-típ quen thuộc này, song lại chưa tạo ra được màu sắc và tiếng nói riêng.

Dẫu vậy, bộ phim của Lê Đỗ Ngọc Linh vẫn có những điểm cộng riêng đáng ghi nhận như sự kết hợp giữa hai thế hệ diễn viên tạo ra tính nối tiếp cho câu chuyện, đặc biệt là lớp diễn viên trẻ mang đến nguồn năng lượng khá tự nhiên ở phần đầu phim. Đó là những yếu tố giúp "Mùa hè năm ấy" giữ được chất mềm mại trong những thước phim làm về tuổi trẻ.

Có điều trong bối cảnh khán giả ngày càng quen với nhiều cách kể mới về thanh xuân và hành trình trưởng thành của nhân vật, từ những câu chuyện mang màu sắc hiện thực đến những tác phẩm khai thác tâm lý sâu hơn, việc đi lại mô-típ quen thuộc mà chưa tạo được khác biệt rõ nét khiến "Mùa hè năm ấy" dễ gợi nhớ đến những ký ức cũ hơn là trở thành một cột mốc mới của dòng phim thanh xuân Việt.