Taemin bất ngờ hoãn tour Bắc Mỹ vì sự cố visa, chỉ hai tuần trước ngày khởi hành

Chỉ khoảng hai tuần trước đêm diễn đầu tiên tại Mỹ, Taemin bất ngờ thông báo hoãn toàn bộ chặng Bắc Mỹ thuộc tour thế giới "LiMiNaL" 2026-2027. Nguyên nhân được xác định là những vấn đề liên quan đến visa Mỹ của một số nhân sự chủ chốt trong ê-kíp lưu diễn và sản xuất.

Ngày 29/9, thông tin được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của Taemin, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi lịch trình Bắc Mỹ vốn đã được công bố và mở bán vé. Theo thông báo, một số lượng đáng kể nhân sự quan trọng cần thiết cho các buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ vẫn đang chờ được cấp visa Mỹ. Đáng chú ý, phía Taemin cho biết hiện chưa có thời điểm cụ thể về việc những hồ sơ này sẽ được hoàn tất.

Trước tình hình đó, ê-kíp đánh giá việc tiếp tục tổ chức các buổi diễn theo lịch trình ban đầu có thể tạo ra những rủi ro đáng kể về vận hành cũng như khâu sản xuất chương trình. Vì vậy, phương án được lựa chọn là hoãn toàn bộ chặng Bắc Mỹ và sắp xếp lại lịch diễn.

Đây là quyết định được đưa ra khi thời điểm mở màn đã cận kề. Taemin ban đầu dự kiến bắt đầu chặng Bắc Mỹ tại SAP Center ở San Jose vào ngày 12/10. Sau đó, nam ca sĩ sẽ lần lượt biểu diễn tại Los Angeles ngày 15/10, Las Vegas ngày 16/10, Grand Prairie, Texas ngày 19/10, Chicago ngày 21/10 và Newark, New Jersey ngày 23/10.

Như vậy, chặng Bắc Mỹ gồm tổng cộng sáu thành phố đã phải tạm dừng chỉ khoảng hai tuần trước khi đêm diễn đầu tiên diễn ra.

Dù thông tin khiến người hâm mộ bất ngờ, Taemin chưa hủy chặng Bắc Mỹ. Ê-kíp cho biết đang phối hợp với các đối tác địa phương để sắp xếp lại ngày diễn và địa điểm tổ chức. Lịch trình mới sẽ được công bố sau khi hoàn tất.

Với những khán giả đã mua vé, người không thể tham dự vào ngày diễn mới sẽ được hoàn tiền thông qua đơn vị hoặc nơi bán vé ban đầu.

Việc thay đổi lịch trình cũng đồng nghĩa những người hâm mộ đã chuẩn bị kế hoạch di chuyển, đặt vé máy bay hoặc chỗ ở cho các buổi diễn tại Mỹ sẽ phải chờ thông tin chính thức tiếp theo từ ban tổ chức. Trong khi đó, việc hoãn diễn hiện chỉ ảnh hưởng đến chặng Bắc Mỹ. Các lịch trình tiếp theo tại khu vực Mỹ Latinh và châu Âu vẫn được dự kiến diễn ra như kế hoạch.

Sau Bắc Mỹ, Taemin dự kiến tiếp tục hành trình tại Monterrey, Mexico vào ngày 28/10, sau đó là Mexico City, Santiago (Chile), Lima (Peru) và São Paulo (Brazil), trước khi bước vào các chặng diễn tại châu Âu.

Thông tin hoãn tour Bắc Mỹ càng gây chú ý bởi Taemin mới bắt đầu hành trình "LiMiNaL". Nam ca sĩ đã tổ chức các đêm diễn tại Jamsil Indoor Stadium, Seoul, từ ngày 18 đến 20/9, đánh dấu những bước đầu tiên của tour thế giới kéo dài từ năm 2026 sang 2027.

"LiMiNaL" là tour thế giới mới nhất của Taemin sau nhiều năm xây dựng sự nghiệp solo bên cạnh hoạt động cùng SHINee. Nam ca sĩ ra mắt với SHINee vào năm 2008, sau đó phát triển con đường solo và tạo dựng dấu ấn riêng với phong cách âm nhạc cũng như hình ảnh trình diễn đặc trưng.

Trước khi bước vào hành trình lưu diễn, Taemin cũng trở lại với EP PHASE 1 : Soft Violence. Sản phẩm đạt vị trí số một trên Worldwide iTunes Album Chart, trong khi ca khúc FLOAT giúp anh giành chiến thắng trên chương trình "Show! Music Core". Việc chặng Bắc Mỹ phải thay đổi vào phút chót vì vấn đề visa cho thấy những yếu tố hậu cần có thể tác động trực tiếp đến một tour diễn quy mô lớn, ngay cả khi lịch trình và công tác bán vé đã được triển khai.

Hiện người hâm mộ Taemin vẫn phải chờ thông báo chính thức về lịch diễn mới tại sáu thành phố của Bắc Mỹ. Trong lúc đó, các chặng còn lại của "LiMiNaL" vẫn được lên kế hoạch tiếp tục theo lịch trình đã công bố.