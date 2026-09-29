Dàn đại diện Châu Á đối đầu Hộ Linh Tráng Sĩ tại Oscar 2027

Sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn làm đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh chính thức bước vào cuộc cạnh tranh với nhiều tác phẩm đến từ các nền điện ảnh châu Á đang có sức ảnh hưởng mạnh trên trường quốc tế.

Theo danh sách các phim được công bố cho mùa Oscar 2027, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã lựa chọn những tác phẩm mang màu sắc riêng để tranh tài. Trong đó, Việt Nam góp mặt với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được lựa chọn sau quá trình tuyển chọn trong nước và sẽ đại diện Việt Nam gửi hồ sơ tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99. Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 phối hợp với Cục Điện ảnh thực hiện các thủ tục đăng ký, gửi bản phim DCP cùng tài liệu có phụ đề tiếng Anh đến ban tổ chức theo quy định.

Tác phẩm của Nguyễn Phan Quang Bình khai thác chất liệu huyền sử Việt Nam với bối cảnh thời Đinh Tiên Hoàng. Câu chuyện xoay quanh hành trình của những hộ linh tráng sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ bí mật liên quan đến nơi an táng nhà vua, khi đoàn quan tài được chia thành nhiều hướng để đánh lạc hướng các thế lực muốn xâm phạm lăng mộ.

Bộ phim tái hiện không gian thời kỳ nhà Đinh với bối cảnh Hoa Lư, phục trang và mỹ thuật được đầu tư nhằm đưa văn hóa lịch sử Việt Nam lên màn ảnh rộng.

Điểm tạo nên sự khác biệt của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh nằm ở việc đưa lịch sử, truyền thuyết và văn hóa Việt Nam lên màn ảnh theo hướng hành động huyền sử. Bộ phim được đầu tư vào bối cảnh, phục trang, võ thuật và không gian văn hóa gắn với vùng đất Hoa Lư, qua đó mang đến một hình ảnh điện ảnh về thời kỳ Đại Cồ Việt. Trước khi bước vào hành trình Oscar, phim cũng từng được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Toronto trong hạng mục Gala Presentation.

Tuy nhiên, con đường phía trước của đại diện Việt Nam không hề dễ dàng khi nhiều quốc gia châu Á cũng gửi tới Oscar những tác phẩm đã có dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế. Nhật Bản mang đến All Of A Sudden của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi, người từng giành Oscar với Drive My Car năm 2022. Bộ phim mới của ông từng tranh giải tại Cannes và tiếp tục khẳng định vị thế của điện ảnh Nhật trong cuộc đua quốc tế.

Nhật Bản tham dự với All Of A Sudden của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi, nhà làm phim từng giành giải Oscar với Drive My Car.

Hàn Quốc tham dự với Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong, một trong những nhà làm phim có ảnh hưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ông sau nhiều năm và khai thác những biến động trong các mối quan hệ gia đình, hôn nhân cùng những góc khuất tâm lý của con người hiện đại.

Possible Love đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lee Chang Dong, khai thác những biến động trong tình cảm, gia đình và tâm lý con người hiện đại.

Đài Loan lựa chọn A Foggy Tale, tác phẩm từng nhận được sự chú ý tại giải Kim Mã nhờ câu chuyện gắn với những biến động lịch sử và xã hội.

Đài Loan cũng là một đối thủ đáng chú ý với A Foggy Tale, bộ phim lấy bối cảnh giai đoạn lịch sử nhiều biến động của Đài Loan. Tác phẩm từng nhận được nhiều đề cử tại giải Kim Mã và giành giải Phim truyện xuất sắc, cho thấy sự quan tâm của giới chuyên môn trong khu vực.

Trong khi đó, Thái Lan lựa chọn 9 Temples To Heaven, bộ phim gia đình do Sompot Chidgasornpongse đạo diễn và có sự tham gia sản xuất của đạo diễn từng đoạt Cành cọ vàng Apichatpong Weerasethakul. Tác phẩm khai thác hành trình tâm linh của một gia đình qua chuyến đi đến chín ngôi chùa trong một ngày.

9 Temples To Heaven của Thái Lan kể câu chuyện về hành trình tâm linh của một gia đình qua chuyến đi đến chín ngôi chùa trong một ngày.

Singapore góp mặt với We Are All Strangers của Anthony Chen, tiếp tục khai thác những câu chuyện về gia đình và sự kết nối giữa con người.

Singapore góp mặt với We Are All Strangers của Anthony Chen, đạo diễn từng gây tiếng vang với Ilo Ilo. Bộ phim tiếp tục khai thác chủ đề gia đình và những mối liên kết giữa con người, đồng thời đánh dấu một bước tiến mới của điện ảnh Singapore trên đấu trường quốc tế.

Indonesia cũng mang đến Four Seasons in Java của Kamila Andini, nhà làm phim nữ nổi bật trong khu vực. Tác phẩm khai thác câu chuyện về ký ức, tổn thương và hành trình tìm lại bản thân của một người phụ nữ khi trở về quê hương.

Four Seasons in Java của Indonesia do Kamila Andini đạo diễn tập trung vào ký ức, tổn thương và hành trình tìm lại bản thân của một người phụ nữ.

Oscar lần thứ 99 cũng đánh dấu sự thay đổi trong cách thức xét duyệt khi Viện Hàn lâm bổ sung quy định cho phép một số phim không sử dụng tiếng Anh đủ điều kiện tham gia nếu giành được giải thưởng quan trọng tại các liên hoan phim lớn như Cannes, Berlin, Venice, Sundance, Busan hoặc Toronto. Điều này khiến cuộc đua năm nay không chỉ phụ thuộc vào danh sách phim do từng quốc gia lựa chọn mà còn mở rộng cơ hội cho những tác phẩm đã tạo dấu ấn ở sân chơi quốc tế.

Với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, mục tiêu đầu tiên của điện ảnh Việt Nam là đưa một câu chuyện mang bản sắc lịch sử và văn hóa dân tộc đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Việc có thể tiến sâu tại Oscar còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách kể chuyện, sức thuyết phục nghệ thuật và khả năng tạo kết nối với hội đồng tuyển chọn.

Hành trình Oscar của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh tiếp tục thu hút sự quan tâm khi bộ phim đối diện với nhiều tác phẩm giàu dấu ấn quốc tế.

Dù kết quả cuối cùng vẫn còn ở phía trước, sự xuất hiện của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh giữa những đại diện mạnh của châu Á đã đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình đưa những câu chuyện Việt Nam ra thế giới. Oscar không chỉ là cuộc đua về giải thưởng mà còn là cơ hội để điện ảnh các quốc gia giới thiệu bản sắc riêng qua ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc.