Nhã Phương có quyết định quan trọng sau 4 năm

Mới đây, ê-kíp Chị Hai tổ chức hoạt động dâng hương nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu. Đây là dịp các nghệ sĩ, nhà làm phim tưởng nhớ Tổ nghiệp, đồng thời gửi gắm những kỳ vọng cho chặng đường sắp tới. Năm nay, Giỗ Tổ sân khấu diễn ra vào ngày 22/9, tức 12/8 âm lịch.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Nhã Phương góp mặt bên các thành viên của đoàn phim. Sự hiện diện của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh cô đã vắng bóng trên màn ảnh rộng trong nhiều năm. Từ đây, khán giả đặt câu hỏi về khả năng Nhã Phương trở lại điện ảnh với Chị Hai. Dẫu vậy, phía ê-kíp hiện chưa công bố vai trò của Nhã Phương trong dự án. Nội dung phim và thông tin về các nhân vật cũng chưa được tiết lộ cụ thể.

Nhã Phương góp mặt bên các thành viên của đoàn phim Chị Hai.

Nhã Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Tuổi thanh xuân, Quả tim máu, 49 ngày và Yêu đi, đừng sợ!. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đảm nhận nhiều dạng vai, từ những nhân vật trẻ trung trong các câu chuyện tình cảm đến những vai có diễn biến tâm lý phức tạp.

Tác phẩm điện ảnh gần nhất Nhã Phương tham gia là 1990, ra mắt vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Trong phim, cô vào vai Nhã Ca, một nữ nhà văn trẻ lựa chọn kết hôn sớm và có một cậu con trai. Cuộc sống gia đình tưởng như ổn định của Nhã Ca bắt đầu thay đổi khi cô đối mặt với những vấn đề trong hôn nhân. Nhân vật này cùng Linh Lan do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai và Jessica Diễm do Diễm My 9X đảm nhận tạo thành ba tuyến nhân vật chính của tác phẩm.

Nhã Ca được xây dựng với nhiều giằng xé khi cuộc sống hôn nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Nhã Phương được đánh giá cao khi thể hiện khá rõ sự tổn thương và bất lực của nhân vật trong những phân đoạn đối diện với chồng. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, cũng có ý kiến cho rằng tuyến nhân vật này chưa được phát triển đủ chiều sâu, khiến diễn biến tâm lý của Nhã Ca chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Tác phẩm điện ảnh gần nhất Nhã Phương tham gia là 1990.

1990 cũng có hành trình phát hành không thuận lợi. Bộ phim nhiều lần thay đổi lịch chiếu trong thời gian dịch COVID-19, trước khi chính thức ra rạp vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Thời điểm đó, thị trường điện ảnh Việt vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ đại dịch, nhiều rạp chưa thể hoạt động bình thường và thói quen đến rạp của khán giả chưa phục hồi hoàn toàn. Khép lại hành trình phòng vé, 1990 thu khoảng 20,5 tỷ đồng, thuộc nhóm phim có doanh thu thấp trong mùa phim Tết năm đó.

Sau 1990, Nhã Phương không xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới với vai trò diễn viên trong thời gian dài. Vì vậy, hình ảnh cô xuất hiện cùng ê-kíp Chị Hai đang khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Nếu thông tin về vai diễn được xác nhận, đây có thể là dấu mốc đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau khoảng 4 năm.

Khán giả mong chờ sự trở lại của Nhã Phương sau 4 năm.

Dù hiện tại vai trò của Nhã Phương trong Chị Hai vẫn chưa được công bố, sự xuất hiện của cô trong hoạt động của đoàn phim đã phần nào khiến khán giả tò mò về kế hoạch trở lại với điện ảnh. Trong trường hợp nữ diễn viên chính thức góp mặt, màn tái xuất này cũng được chờ đợi bởi đây là dự án điện ảnh mới của Nhã Phương sau quãng thời gian tập trung cho những hoạt động và kế hoạch riêng.