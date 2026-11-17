Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2022, ông Dương Quang Minh (SN 1966, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế) nhờ Hùng làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 402, tờ bản đồ số 12 từ tên cha mình sang tên ông Minh, đồng thời nhập thửa đất số 401 vào thửa đất này.

Bị cáo Trần Duy Hùng tại phiên toà.

Hùng thỏa thuận chi phí 60 triệu đồng, nhận trước 50 triệu đồng và cam kết hoàn thành trước ngày 27/7/2022. Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện thủ tục mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Tiếp đó, ông Minh nhờ Hùng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 522, tờ bản đồ số 13, diện tích 1.000m². Hùng đưa ra mức chi phí 340 triệu đồng và nhận trước 200 triệu đồng vào ngày 28/2/2022.

Sau đó, lấy lý do hồ sơ phức tạp, cần thêm chi phí, Hùng tiếp tục yêu cầu ông Minh đưa thêm 150 triệu đồng. Đến ngày 31/5/2022, tổng số tiền bị cáo nhận là 400 triệu đồng nhưng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến các thửa đất.

Cuối năm 2022, Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt thửa đất số 402 để lấy tiền trả nợ và đầu tư bất động sản. Bị cáo nói dối ông Minh rằng cần lập hợp đồng ủy quyền toàn quyền định đoạt thửa đất để thuận lợi cho việc hoàn tất thủ tục.

Tin tưởng, ngày 28/12/2022, ông Minh ký hợp đồng ủy quyền cho Hùng tại văn phòng công chứng, thời hạn 4 tháng.

Ngày hôm sau, Hùng sử dụng hợp đồng ủy quyền để lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình và bà Trương Thị Ny với giá 400 triệu đồng mà không thông báo cho ông Minh.

Toàn cảnh phiên toà.

Sau khi thỏa thuận, ông Bình chuyển trước 300 triệu đồng. Hùng thông qua Trần Hữu Lộc làm trung gian nhận tiền, sau khi khấu trừ các khoản lãi và nợ, số tiền được chuyển cho Hùng là 140 triệu đồng.

Đến ngày 6/1/2023, Hùng tiếp tục đề nghị ông Bình cho vay thêm 300 triệu đồng, lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản bảo đảm. Sau khi khấu trừ lãi và chi phí, Hùng nhận được 227 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Do Hùng không trả được nợ, vợ chồng ông Bình tiến hành thủ tục sang tên thửa đất. Tháng 8/2023, phát hiện tài sản đã chuyển nhượng cho người khác, ông Minh tìm gặp Hùng nhưng không được giải quyết. Ngày 2/4/2025, ông Minh gửi đơn tố giác đến Công an TP Huế.

Theo kết luận định giá, thửa đất số 402 có giá trị 826.475.000 đồng. Như vậy, tổng tài sản Hùng chiếm đoạt của ông Minh là 1.226.475.000 đồng, gồm 400 triệu đồng tiền mặt và quyền sử dụng đất.

Trước đó, Hùng từng bị TAND TP Huế (cũ) tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 29/4/2025, bị cáo tiếp tục bị tuyên phạt 2 năm tù về các tội liên quan đến làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, Hùng phải chấp hành 4 năm tù.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của bị cáo tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt Trần Duy Hùng 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.