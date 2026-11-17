Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến tháng 9-2024, các bị cáo trong hệ thống của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã tư vấn, dụ dỗ, lôi kéo nhiều bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đến khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, qua rà soát, đối chiếu với kết quả điều tra, HĐXX xác định các bị cáo đã dụ dỗ, dẫn dắt 916 bị hại đầu tư tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng vào các sàn chứng khoán trong hệ thống của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Trong đó, các bị hại đã rút và nhận lại tổng số tiền hơn 163 tỷ đồng, số tiền bị chiếm đoạt là gần 1.560 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các bị hại; xâm phạm trật tự, an toàn quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của các bị hại, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đánh giá về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX xác định, quá trình điều tra và tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức được sai lầm và đề nghị được xem xét nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn, hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Tòa cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo có quan hệ vợ chồng, anh chị em ruột trong cùng gia đình; một số bị cáo có gia đình có công với cách mạng

Về việc khắc phục hậu quả, đến nay, đa số các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả. Một số bị cáo có tiền, vàng, bất động sản và tài sản bị thu giữ đã đề nghị được sử dụng những tài sản này để khắc phục hậu quả cho bản thân và các bị cáo khác.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam tù chung thân về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 12 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Bị cáo Lê Khắc Ngọ bị tuyên phạt mức án chung thân về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 11 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt chung là chung thân.

Ngoài mức phạt tù, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Phó Đức Nam phải bồi thường gần 822 tỷ đồng (2/3 số tiền lừa đảo) và bị cáo Lê Khắc Ngọ phải bồi thường hơn 510 tỷ đồng (1/3 số tiền lừa đảo).

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) đã có hành vi rửa tiền cho sàn Forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình 10 năm tù về tội: “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù.