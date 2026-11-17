Bà Nguyễn Quỳnh Trang đang làm việc ở nước ngoài, tự đăng ký xin việc và ký hợp đồng với công ty nước ngoài, không qua trung tâm môi giới/tổ chức sử dụng lao động ở Việt Nam nào, đã có định danh VNeID cấp 2, nhưng chưa có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của UBND cấp xã nơi thường trú của người lao động.

Theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với vi phạm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết khi chưa có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của UBND cấp xã nơi thường trú của người lao động.

Bà Trang hỏi, phạm vi của quy định trên là đang nói đến người lao động chưa thực hiện đăng ký với UBND xã trước khi làm việc cho công ty nước ngoài đúng không? Nghĩa là áp dụng với người lao động tự ký kết với công ty nước ngoài luôn hay chỉ với người lao động qua trung tâm?

Theo bà Trang hiểu thì người sử dụng lao động (công ty nước ngoài/trung tâm môi giới) phải có nghĩa vụ đăng ký, còn người lao động chỉ nên có nghĩa vụ cập nhật thông tin, kê khai đang làm ở đâu. Bà Trang hỏi, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người lao động tự ký kết hợp đồng như thế nào? Có thể đăng ký online qua trang dịch vụ công, app nào để có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động làm nước ngoài với UBND cấp xã không? Có phải nộp phạt do đăng ký trễ không? Và có thể nộp online được không? Bà Trang về Việt Nam đăng ký được không? Hiệu lực của Nghị định này là 10/9/2026 thì đăng ký trễ có sao không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 69/2020/QH14) quy định 2 trường hợp trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài, gồm: (1) giao kết hợp đồng lao động trước khi xuất cảnh hoặc (2) giao kết hợp đồng lao động sau khi xuất cảnh.

Khoản 1 Điều 53 số Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định mức vi phạm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp giao kết hợp đồng lao động trước khi xuất cảnh.

Trong trường hợp bà Trang giao kết hợp đồng lao động hợp pháp sau khi xuất cảnh thì không phải đăng ký hợp đồng lao động với UBND cấp xã, không thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP.

Trong trường hợp này, bà Trang cần thực hiện thủ tục đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam (theo quy định tại Điều 54 Luật số 69/2020/QH14, được hướng dẫn, quy định chi tiết bởi Chương VI Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 372/2025/NĐ-CP) được hưởng quyền quy định tại các điểm a, b, d, e, h và i khoản 1 Điều 6 của Luật số 69/2020/QH14 và thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b và i khoản 2 Điều 6 của Luật số 69/2020/QH14.