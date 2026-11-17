Trước đó, Công an tỉnh An Giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Hữu Tài. Qua xác minh, xác định trong thời gian làm nhân viên Công ty Trường Phát, Tài được giao nhiệm vụ tư vấn, trao đổi với khách hàng có nhu cầu mua nhà tại Dự án Khu dân cư Trường Phát An Minh.

Dương Hữu Tài (áo trắng) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, Tài đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối nhằm yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp cho mình hoặc vào tài khoản của người thân, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 1.025.240.000 đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Tài sử dụng để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ hết phần tiền đầu tư, số còn lại dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.