Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 15-11, tại giao lộ Nguyễn Sinh Sắc – Tốt Động (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp thuộc Phòng CSGT Công an thành phố, do Thiếu tá Nguyễn Đức Anh Minh làm Tổ trưởng, phát hiện 3 nam thanh niên đi trên xe mô-tô BKS 92M1-297.94 có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Công an trao trả xe cho người bị mất

Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển bất ngờ bỏ lại xe, cùng hai người đi chung nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác tiến hành xác minh nguồn gốc phương tiện và xác định chiếc xe trên là tài sản của anh Bùi Xuân Ân (SN 1975, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng), bị kẻ gian lấy trộm vào rạng sáng 14-11 tại phường Hòa Khánh. Trước đó, anh Ân đã trình báo vụ việc với Công an phường Hòa Khánh.

Chiếc xe của anh Ân và lá thư cảm ơn của anh Ân gửi tới Công an

Ngay sau đó, Tổ công tác phối hợp Công an phường Hòa Khánh tiến hành xác minh, hoàn tất các thủ tục và trao trả phương tiện cho chủ sở hữu theo quy định. Nhận lại tài sản, anh Ân bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi thư cảm ơn Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc kịp thời phát hiện, thu hồi tài sản bị mất trộm không chỉ thể hiện tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của lực lượng CSGT trong công tác tuần tra, kiểm soát mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản và quyền lợi chính đáng của người dân.

Công Hạnh