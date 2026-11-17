Ngày 17/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Sơn phát hiện chị P.T.N. đăng tải thông tin về vị trí chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Người phụ nữ sử dụng tiếng Mường để “báo chốt” trên mạng xã hội.

Hình ảnh chụp màn hình thông tin chị N đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Gia Bảo

Sau khi xác minh, làm rõ hành vi, Công an xã Tân Sơn đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N. số tiền 7,5 triệu đồng.

Mức phạt được áp dụng theo điểm e, khoản 3, Điều 96 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Cơ quan công an làm việc với chị N. Ảnh: Gia Bảo

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin về vị trí, hoạt động tuần tra, kiểm soát của CSGT có thể giúp người cố tình vi phạm né tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Điều này cũng làm giảm hiệu quả phòng ngừa, phát hiện vi phạm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin về vị trí, thời gian, phương thức hoạt động của lực lượng chức năng nhằm giúp người vi phạm tránh bị kiểm tra, xử lý.

Mỗi người cần chấp hành nghiêm quy định về giao thông và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.