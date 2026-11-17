Cơ quan đièu tra khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Sơn.

Sơn đã dùng số điện thoại mình rồi tự tạo các tin nhắn với nội dung kế toán yêu cầu chuyển tiền để được giao xe sớm, nộp trước 20% giá trị xe, nộp tiền để đặt phụ kiện… rồi chụp màn hình, gửi cho khách hàng, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Sơn. Với thủ đoạn trên, Sơn đã chiếm đoạt tổng cộng 738 triệu đồng của 2 khách hàng ở tỉnh Quảng Trị và tỉnh Nghệ An. Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Thành Sơn về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.