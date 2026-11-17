Ngày 17/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Sơn phát hiện chị P.T.N, trú tại xã Tân Sơn đăng tải thông tin thông báo vị trí chốt kiểm tra của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sau khi xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, Công an xã Tân Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.N số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 96 Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với chị P.T.N.

Trong một vụ việc khác, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video và bài viết thông báo vị trí, hoạt động của lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.

Cơ quan Công an xác định anh N.V.T (SN 1980), trú tại xã Tam Hồng là người sử dụng điện thoại cá nhân quay video tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ, sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với anh N.V.T.

Làm việc với cơ quan Công an, anh T thừa nhận đăng tải video và bài viết nhằm thông báo cho người thân, bạn bè biết vị trí tổ công tác để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết liên quan, Phòng An ninh nội địa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.V.T số tiền 5 triệu đồng về hành vi: “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Từ những vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; không tự ý thu thập, đăng tải, chia sẻ thông tin của tổ chức, cá nhân khác trái quy định pháp luật, đặc biệt là việc sử dụng thông tin sai mục đích, gây ảnh hưởng đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.