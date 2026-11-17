Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế trên sông Hồng. Ảnh: Ánh Dương

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội), Công an phường Bồ Đề.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ánh Dương

Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Bồ Đề Lê Xuân Mạnh cho biết, địa bàn phường có 9 hộ nuôi trồng thủy sản với tổng số 38 lồng cá, quy mô nhỏ lẻ, nuôi quảng canh, tận dụng mặt nước sông Hồng, sản lượng ước đạt 8,4 tấn/năm.

Môi trường nước tại khu vực nuôi cá lồng cơ bản bảo đảm chỉ số an toàn, lưu thông dòng chảy tốt, không xảy ra hiện hượng ô nhiễm nguồn nước hay dịch bệnh thủy sản diện rộng.

Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Bồ Đề Lê Xuân Mạnh. Ảnh: Ánh Dương

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, phường Bồ Đề đã phối hợp, tổ chức thành công 2 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản quy mô lớn ra sông Hồng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, phường Bồ Đề làm tốt việc tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội).

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề phường Bồ Đề cần quan tâm, như: Chủ động phân công lực lượng, triển khai cụ thể các nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND thành phố; kịp thời cập nhật, áp dụng chế tài, quy định mới trong quá trình tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền việc thả cá phóng sinh trên sông Hồng để đạt hiệu quả trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh thả những động vật ngoại lai gây hại, tiềm ẩn nguy cơ về môi trường...

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội Hoàng Thị Nhiên - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội Hoàng Thị Nhiên - Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, phường Bồ Đề chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố nhằm tăng cường kiểm tra địa bàn; hằng năm tuyên truyền các hộ nuôi trồng thủy sản ký cam kết “5 không”: Không tàng trữ, không chế tạo, không mua bán, không vận chuyển, không sử dụng bộ kích điện, xung điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ cấm để đánh bắt thủy sản.