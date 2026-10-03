3 Huy chương Vàng ASIAD 20 của thể thao Việt Nam đều do các nữ vận động viên giành được

Các nữ vận động viên Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại ASIAD 20

HCV đầu tiên: Bộ 3 nữ karate

Tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội được xác lập ở nội dung quyền đồng đội nữ môn karate. Ba vận động viên Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã thi đấu xuất sắc, đánh bại đại diện Iran với tỷ số áp đảo 5-0 để mang về vinh quang mở màn cho đoàn thể thao nước nhà. Chiến thắng này giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương với 4 huy chương (1 Vàng, 3 Đồng) tính đến ngày 22/9.

Karate mang về HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

HCV thứ 2: Cầu mây đôi nữ thắng thuyết phục Philippines

Ngày 29/9, đến lượt đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam ở nội dung đôi nữ mang về tấm Huy chương Vàng thứ 2. Tại trận chung kết diễn ra ở Nagoya, cặp vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang (đội trưởng) và Nguyễn Thị Khánh Ly đã thi đấu áp đảo trước đại diện Philippines, giành chiến thắng 2-0. Ở set đầu, hai vận động viên Việt Nam kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhờ những pha giao cầu và xử lý chính xác, thắng 15-8. Sang set 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì ưu thế và khép lại trận đấu với tỷ số thuyết phục 15-4.

Thành tích này có ý nghĩa quan trọng với đoàn thể thao Việt Nam khi phần nào giải tỏa áp lực sau những ngày thi đấu trước đó chưa đạt kỳ vọng. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời biểu dương và thưởng nóng cho các vận động viên.

Các vận động viên nữ cầu mây Việt Nam

HCV thứ 3: Đội 4 nữ cầu mây thắng kịch tính trước Thái Lan

Sáng 3/10, tại Nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam ở nội dung đội 4 nữ tiếp tục mang về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho thể thao nước nhà, sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết đầy kịch tính.

Ở set đầu tiên, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc hiệu quả, nhanh chóng vươn lên dẫn 5-1 nhờ những pha tấn công sắc bén của Trần Thị Ngọc Yến cùng hàng phòng thủ chắc chắn. Đội tuyển Thái Lan nỗ lực bám đuổi nhưng không thể xoay chuyển cục diện; sau khi ban huấn luyện điều chỉnh nhân sự, đội tuyển Việt Nam thắng set 1 với tỷ số 15-11.

Sang set 2, đội tuyển Thái Lan khởi đầu tốt hơn, có lúc dẫn 13-8. Đội tuyển Việt Nam tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi ghi liên tiếp 5 điểm để cân bằng 13-13 rồi vượt lên 14-13, song đội tuyển Thái Lan đáp trả bằng 3 điểm liên tiếp, thắng set 2 với tỷ số 17-15, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Bước vào set quyết định, đội tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn, giành chiến thắng 15-11, qua đó hoàn tất chiến thắng chung cuộc 2-1, mang về tấm Huy chương Vàng thứ 2 liên tiếp cho đội 4 nữ cầu mây Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2006, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 2 Huy chương Vàng trong cùng một kỳ Đại hội ở môn thể thao này.

Như vậy, cả 3 tấm Huy chương Vàng mà thể thao Việt Nam giành được tại ASIAD 2026 tính đến thời điểm này đều mang dấu ấn của các nữ vận động viên, khẳng định vai trò và bản lĩnh của phái đẹp trên đấu trường thể thao châu lục.

Tính đến trưa 3/10/2026, Đoàn thể thao Việt Nam hiện có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. 3 tấm huy chương vàng thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm - Bùi Ngọc Nhi -Hoàng Thị Thu Uyên (nội dung kata đồng đội nữ môn karate); Nguyễn Thị Khánh Ly - Nguyễn Thị Thu Trang - Lê Thị Hồng Liên (cầu mây đôi nữ); Nguyễn Thị My - Trần Thị Ngọc Yến - Hoàng Thị Thu Thảo - Lê Ngọc Tuyết - Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Nguyễn Thị Yến (cầu mây 4 nữ). Trong khi đó, 3 huy chương bạc đến từ võ sĩ Đinh Văn Tâm (wushu), Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo), Nguyễn Thị Tâm (boxing). 19 huy chương đồng của Việt Nam đến từ nhiều môn thi đấu: Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (karate); Trịnh Thu Vinh - Nguyễn Thùy Trang - Bùi Thúy Thu Thủy (bắn súng); Dương Thúy Vi (wushu); Nguyễn Khắc Kiên, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy (wushu); Phạm Thị Ngọc Anh - Lê Thị Hiền - Dư Thị Bông - Hà Thị Vui (rowing); Trần Thị Tú Uyên - Phạm Thị Bích Ngọc (rowing); Esports; Trần Dương Nghĩa - Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (rowing); Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (rowing); Trần Minh Trí (cử tạ); Tạ Ngọc Tưởng - Quách Thị Lan - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh 4x400m); Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương (canoeing); đội tuyển nam (cầu mây); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); đội Liên minh huyền thoại (Esports).