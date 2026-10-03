Nhận định trận đấu Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3.10: Quyết chiến vì top 2

Phong độ Croatia vs Anh

Croatia khởi đầu chiến dịch UEFA Nations League 2026/27 bằng chiến thắng 2-1 trên sân CH Czech. Ngoài 3 điểm trọn vẹn ở ngày ra quân, màn thể hiện ấn tượng còn giúp tân HLV Slaven Bilic ghi điểm ngay trong trận ra mắt.

Nhưng hành trình tươi đẹp ở nhiệm kỳ 2 dẫn dắt Croatia của nhà cầm quân 57 tuổi chỉ kéo dài ít ngày. Bởi ở chuyến hành quân sang Tây Ban Nha sau đó, đội tuyển áo ca rô nhận thất bại tan nát 1-4. Trước sức tấn công mạnh mẽ và biến ảo của đương kim vô địch châu Âu và thế giới, Croatia gần như chịu trận, tạo ra sức phản kháng không đáng kể.

Sau trận, đích thân Bilic không ngần ngại chỉ trích các học trò thi đấu thiếu quyết liệt, pressing chưa đồng bộ, tạo điều kiện cho đối thủ thoải mái tiến sát vùng cấm. Hệ thống phòng ngự cũng hoạt động kém hiệu quả, để lộ ra những khoảng trống chết người.

Dưới triều đại HLV tiền nhiệm Zlatko Dalic, vấn đề phòng ngự vốn đã được xem như bài toán nan giải. Trong 12 lần ra sân gần nhất, Croatia chỉ có thể giữ sạch lưới đúng 1 trận. Ngoài ra, đại diện Nam Âu toàn thua cả 6 lần gần đây đụng độ các đại diện thuộc top 10 thế giới.

Bất chấp trở về sân nhà, Croatia hứa hẹn trải qua thêm 90 phút khó khăn. Tuyển Anh hiện đứng hạng 4 FIFA và được xem như khắc tinh với đội chủ nhà. 7 lần đối đầu gần nhất, "Tam Sư" đều bất bại, giành tới 5 chiến thắng, bao gồm chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Anh từng áp đảo Croatia và giành chiến thắng thuyết phục 4-2. Hành quân đến Rijeka, thầy trò HLV Thomas Tuchel được kỳ vọng sẽ vẫn thi đấu lấn lướt và hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm.

Hiện tại, cả Anh và Croatia cùng có trong tay 3 điểm sau thành tích 1 thắng, 1 bại. Trong bối cảnh Tây Ban Nha tỏ ra quá mạnh và CH Czech lép vế, nhiều khả năng vị trí nhì bảng A3, đồng nghĩa tấm vé còn lại vào tứ kết, sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Croatia và Anh.

Kết quả trận chiến sắp tới vì thế mang ý nghĩa rất quan trọng. Lợi thế sân nhà có lẽ chưa đủ để thầy trò HLV Bilic tạo nên bất ngờ. Nhất là khi hầu hết gương mặt nổi bật của Croatia đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Ngược lại, dàn sao trẻ trung bên phần sân đối diện đang hừng hực khí thế chứng tỏ năng lực. Dưới thời HLV Tuchel, "Tam Sư" đã thắng 18/24 trận.

Thông tin lực lượng Croatia vs Anh

Croatia: Chấn thương khiến Martin Erlic, Josip Juranovic và Martin Erlic không thể thi đấu.

Anh: Nico O'Reilly chia tay đội vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Croatia vs Anh

Croatia: Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic P. Sucic; Baturina, Beljo, Marco Pasalic

Anh: Pickford; Trent, Chalobah, Guehi, Hall; Anderson, Garner; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Dự đoán: 1-2