Ronaldo thích bài viết kể rõ sự bất công so với Messi

Vụ việc của Ronaldo và Bồ Đào Nha vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi tài khoản Instagram của anh bấm thích bài viết đăng lại phát biểu của cựu tuyển thủ Brazil Felipe Melo.

Trong chương trình Selecao Sportv của Globo, Melo bảo vệ Ronaldo trong vụ việc liên quan đến HLV Jorge Jesus. Cựu tiền vệ Brazil cho rằng Ronaldo không nhận được sự tôn trọng tương xứng từ các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha. Melo đồng thời so sánh cách Ronaldo được đối xử với Lionel Messi tại Argentina.

“Tôi thấy sự khác biệt rất lớn trong cách các cầu thủ Bồ Đào Nha đối xử với Ronaldo và cách người Argentina đối xử với Messi. Tôi thấy Messi nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Có thể tôi sai, nhưng đó là những gì được thể hiện ra bên ngoài”, Melo nói.

Cựu tuyển thủ Brazil cũng khẳng định không cầu thủ nào trong đội tuyển Bồ Đào Nha có thể sánh với Ronaldo về tầm vóc. Ông tuyên bố đứng về phía CR7 trong tranh luận với Jorge Jesus, trừ khi có bằng chứng cho thấy tiền đạo này thiếu tôn trọng hoặc rời đội tuyển trái với thỏa thuận.

Ronaldo bấm thích bài đăng về phát biểu của Melo.

Những chia sẻ của Melo sau đó được đăng lại trên Instagram và thu hút hơn 100.000 lượt thích. Đáng chú ý, tài khoản của Ronaldo cũng nằm trong số những người bấm thích bài đăng này. Đây không phải lần đầu Ronaldo gây chú ý bởi một lượt thích liên quan đến những tranh luận về Messi và Argentina.

Trước đó, Ronaldo từng like một video chỉ trích Argentina trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha. Video do tài khoản Espejo Publico đăng tải, trích phát biểu của nữ nhà báo Tây Ban Nha Pilar Rodriguez Losantos.

Bà cho rằng Argentina đáng ra phải bị loại sớm hơn và cáo buộc FIFA có những tác động giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni tiến sâu tại giải. “Argentina đáng lẽ đã bị loại ít nhất từ 5 trận trước. Họ vẫn còn ở giải đấu nhờ sự giúp đỡ của FIFA”, Rodriguez Losantos nói.

Việc Ronaldo liên tiếp bấm thích những nội dung có quan điểm bất lợi cho Argentina khiến động thái trên mạng xã hội của anh tiếp tục được người hâm mộ chú ý.

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