Đoạn kết FIFA ASEAN Cup 2026: Lại là BIG FOUR!

Lượt cuối bảng B, đội tuyển Việt Nam (trái) đánh bại Pakistan 4-2 để xếp nhì bảng đấu, giành quyền vào chơi trận tranh hạng ba với Malaysia

Dù trải qua muôn vàn biến số và cuộc rượt đuổi tỷ số khó tin, "trật tự cũ" của bóng đá Đông Nam Á vẫn được giữ vững ở chặng quyết định.

Bản lĩnh cựu vương và cuộc đua hiệu số điên rồ

Tấm vé vào chung kết tại bảng A xứng đáng được đưa vào lịch sử các kỳ ASEAN Cup về độ nghẹt thở và kịch tính. Trước giờ bóng lăn, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, nhưng "hổ" xếp trên nhờ hơn về hiệu số (+ 3 so với + 2). Bởi vậy, Malaysia tham chiến lượt cuối với quyết tâm đè bẹp Singapore để giữ vững lợi thế về hiệu số thắng bại và họ đã làm được khi dội vào lưới Singapore đến 6 bàn không gỡ. Lúc này, hiệu số của họ quá ấn tượng: + 9.

Nhưng trớ trêu thay, chiến thắng hủy diệt ấy lại trở thành "kịch bản nghiệt ngã" khi chiếc vé duy nhất vào chung kết vuột khỏi tầm tay họ vì kém Indonesia đúng số bàn ghi được bởi chủ nhà kết thúc trận đấu với chiến thắng 9-2.

Tâm điểm bùng nổ nằm ở khoảng thời gian bù giờ kéo dài từ 2 phút lên 7 phút đầy tranh cãi, giúp Mitchell Baker ghi cú poker và Indonesia tạo nên "màn thoát hiểm" siêu hạng để giật lấy ngôi đầu bảng A ngay trước mũi Malaysia.

Ở bảng B, sau khi mất vé chơi trận chung kết sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện sự tính toán thực dụng

Chung kết và tranh hạng ba

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại bằng cuộc chạm trán của "Big Four". Trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia là cuộc đụng độ giữa bản lĩnh nhà cựu vô địch với sức trẻ thăng hoa.

Indonesia với những ưu thế sân nhà và hàng công bùng nổ đang mơ về một cuộc lật đổ. Nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của tiền đạo Mitchell Baker cùng dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, Indonesia đang đạt trạng thái hưng phấn cực độ sau màn "lội ngược dòng" vòng bảng. Tuy nhiên, hàng thủ lọt lưới tới 2 bàn trước Bangladesh cho thấy những khoảng trống nách trung vệ mà họ chưa kịp vá.

Với Thái Lan, đẳng cấp và thói quen kiểm soát trận đấu vẫn định hình là ông vua thực thụ của khu vực. Bằng lối chơi điềm tĩnh, tổ chức tốt và dàn nhân tố giàu kinh nghiệm, Thái Lan đủ sức hóa giải sự hưng phấn của Indonesia bằng lối đá kiểm soát nhịp độ. Nếu "Voi chiến" đứng vững trong 20 phút đầu trận, đẳng cấp cựu vương sẽ giúp họ chiếm ưu thế lớn để giơ cao cúp vô địch.

Cuộc chiến danh dự và duyên nợ

Chiều tối 2-10, ở trận đấu cuối cùng bảng B, đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Pakistan 4-2 để xếp ngôi nhì bảng đấu, giành quyền vào chơi trận tranh hạng ba với đội tuyển Malaysia.

Có thể nói thế về cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia bởi những duyên nợ chất chồng trong quá khứ không xa. Đến FIFA ASEAN Cup 2026 với nhân sự dày đặc những cái tên nhập tịch từ Âu- Mỹ, ngoài ngôi vô địch "Hổ Mã Lai" mong muốn đòi những món nợ từ bóng đá Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang- sik, dù không có đội hình mạnh nhất, nhưng tuyển Việt Nam giữ được sự lỳ lợm và tổ chức đội hình linh hoạt. Điểm tựa hàng thủ chắc chắn cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh sẽ là thứ vũ khí sắc bén trước một Malaysia thường ham dâng cao.

Với Malaysia, việc lỡ chuyến tàu chung kết dù thắng 6-0 mang đến hai luồng ứng xử, hoặc sẽ đá với tâm lý buông xuôi, hoặc họ sẽ trút toàn bộ cơn giận dữ vào trận tranh hạng ba. Hàng công của "mãnh hổ" với sự càn lướt của Bergson là mối đe dọa trực tiếp. Tuy nhiên, dự báo đây sẽ là trận đấu giằng co, đội bóng nào vượt qua được rào cản thể lực và tận dụng tốt các tình huống cố định sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Dù cấu trúc hay tên gọi giải đấu có thay đổi, ASEAN Cup 2026 vẫn chứng minh một thực tế không đổi. "Big Four" vẫn là những lực lượng chi phối nền bóng đá khu vực. Những kịch tính đến giây bù giờ cuối cùng chính là thứ gia vị tuyệt vời nhất làm nên sức hút không thể thay thế của bóng đá Đông Nam Á.

S.T

.