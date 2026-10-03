Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Thất bại trước Thái Lan là điều thực sự rất khó nuốt trôi với nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, nhất là khi đang được kỳ vọng rất lớn tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Thái Lan với những bất lợi về mặt lực lượng: Không có Nguyễn Xuân Son, điểm tựa quan trọng nhất trên hàng công, còn ở hàng tiền vệ, không có Quang Hải, trong khi Hoàng Đức không đủ thể trạng để cày ải trọn vẹn 90 phút.

Thiếu vắng chân sút chủ lực Xuân Son trên hàng công, tuyển Việt Nam mất khả năng đè mặt trung vệ đối phương, khiến đội hình của Thái Lan thoải mái dâng cao. Việc Hoàng Đức thi đấu ở trạng thái không sung sức nhất khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam mất đi trạm điều tiết, thoát pressing và cả khả năng tạo đột biến. Để rồi Việt Nam đã phải nhận thất bại trước người Thái.

Chuỗi trận bất bại ấn tượng bj chấm dứt là thời điểm để thầy trò HLV Kim Sang-sik nhìn nhận thực tế và cải thiện. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, trận thua này lại được đánh giá là đã đến đúng lúc. Chuỗi 27 trận bất bại từng mang lại sự tự tin lớn, nhưng đôi khi cũng vô tình trở thành màn sương che lấp những hạn chế nội tại. Việc không thể giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khiến các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải "trở lại mặt đất".

Với HLV Kim Sang-sik, trận thua trước Thái Lan lần này cũng giúp vị thuyền trưởng người Hàn Quốc nhận ra rằng mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa cho những chặng đường phía trước, đặc biệt là đấu trường Asian Cup 2027.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã nhận lỗi, chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyên môn. Đó là điều bình thường trong bóng đá. Những lựa chọn về nhân sự, cách tiếp cận trận đấu, khả năng điều chỉnh chiến thuật trong từng thời điểm hay cách đội tuyển phản ứng khi bị đối thủ gây sức ép đều cần được mổ xẻ. Nhưng chịu trách nhiệm không đồng nghĩa với việc phải trở thành người duy nhất chịu mọi lời chỉ trích.

Tuyển Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu trong màn so tài với Thái Lan. Trước hết đó là sự chuẩn bị cả về mặt lực lượng lẫn lối chơi chưa tốt. HLV Kim Sang-sik đã thừa nhận điều này khi cho rằng có quá nhiều chấn thương của Quang Hải, Thành Chung, Văn Vỹ, Duy Mạnh và cả Xuân Son khiến gần nửa đội hình chính không thể dồn sức vào đại chiến với người Thái.

Đội tuyển Việt Nam cần nhìn vào trận thua trước người Thái lần này như một bài học. Trước tuyển Thái Lan, tuyển Việt Nam đã bộc lộ những tồn tại, những điểm yếu nào bị khai thác và đâu là những giới hạn mà đội tuyển cần vượt qua nếu muốn duy trì vị thế cạnh tranh ở khu vực.

Thất bại trước đại kình địch cùng khu vực sẽ là khởi đầu cho một cuộc cải tổ ở đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là việc đẩy nhanh quá trình chuyển giao lực lượng. Đội tuyển Việt Nam cần lứa cầu thủ trẻ được trao cơ hội thường xuyên hơn, cùng một chiều sâu đội hình đủ tốt để không bị đứt gãy mỗi khi có ca chấn thương xuất hiện.

Trận thua Thái Lan khép lại một chuỗi ngày thăng hoa, nhưng nếu biết rút ra bài học đúng đắn, đó sẽ là điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới vững chắc hơn.

Dù không thể giành suất vào chơi chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng toàn đội vẫn phải nỗ lực vì màu cờ sắc áo. Ở lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam đã đánh bại Pakistan ddeerr đứng nhì bảng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Malaysia ở trận tranh hạng 3 vào ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia).

Ba trận đấu vừa qua ở FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy tuyển Việt Nam vẫn là đội có khả năng kiểm soát trận đấu và sở hữu những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt, nhưng độ ổn định chưa thật sự thuyết phục. Cả 3 trận của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn một sự lúng túng nhất định. Có trận chơi áp đảo nhưng không áp đặt được. Có trận kiểm soát bóng nhiều nhưng lại không kiểm soát được trận đấu. Có trận thì nhiều lúc lối đá nhàn nhạt, chưa có sự kết dính nào.

Tuyển Việt Nam chỉ còn 1 trận nữa là chia tay FIFA ASEAN Cup. Chỉ cần khắc phục được những điểm còn hạn chế, tìm ra được bộ khung ổn định trong hoàn cảnh nhân sự bị thiếu hụt và chơi đầy khát khao hơn trước Malaysia. Đó mới là điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới hướng đến vòng chung kết ASIAN Cup một cách mạnh mẽ.

Trận đấu còn lại ở FIFA ASEAN Cup 2026 cũng sẽ giúp tuyển Việt Nam giữ lửa cho những giải đấu tiếp theo, như Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Rất nhiều gương mặt mới được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho giải đấu này như Nguyễn Adou Leygley Minh, Williams Minh Hoàng, Võ Hoàng Minh Khoa và Ngô Đăng Khoa.… phải tận dụng những cơ hội tại FIFA ASEAN Cup lần này để có thể ghi điểm với thầy Kim cho các đợt tập trung tiếp theo.