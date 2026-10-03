Thống kê trận đấu Australia U23 1-2 Korea Republic U23: D. Yoon tỏa sáng, Korea Republic U23 giành trọn 3 điểm
Korea Republic U23 vượt qua Australia U23 với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-australia-u23-1-2-korea-republic-u23-d-yoon-toa-sang-korea-republic-u23-gianh-tron-3-diem-467641.html