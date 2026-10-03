Mâu thuẫn khiến Ronaldo rời MU được nhắc lại

Ronaldo từng rời MU sau mâu thuẫn với Ten Hag. Ảnh: Reuters.

Fred vừa hé lộ thêm những chuyện xảy ra trong phòng thay đồ Manchester United dưới thời Erik ten Hag. Cựu tiền vệ Brazil thừa nhận HLV người Hà Lan giỏi chiến thuật nhưng có cách quản lý con người gây nhiều bất ổn.

“Ten Hag rất giỏi về chiến thuật, nhưng với tập thể thì ông ấy là một gã khốn”, Fred nói trên Charla Podcast. Theo tiền vệ đang khoác áo Atletico-MG, Ten Hag từng xảy ra tranh cãi với nhiều cầu thủ.

Fred nhắc đến chính mình, Cristiano Ronaldo, Casemiro và cả Marcus Rashford. “Ông ấy tranh cãi với tất cả. Có lúc tôi không được thi đấu và mọi chuyện trở nên rất căng thẳng”, Fred kể.

Ronaldo là trường hợp gây chú ý nhất. Fred cho rằng Ten Hag muốn đội bóng chơi với cường độ cao, trong khi Ronaldo đã bước sang giai đoạn khác của sự nghiệp. Việc HLV người Hà Lan loại CR7 khỏi đội hình xuất phát góp phần đẩy mối quan hệ giữa hai bên đến giới hạn đổ vỡ.

Fred cũng nhớ lại thời điểm phòng thay đồ Manchester United biết tin Ronaldo sẽ ra đi. Trước một trận đấu, Ten Hag thông báo quyết định này với các cầu thủ. Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi họ phát hiện cuộc phỏng vấn của Ronaldo với Piers Morgan.

“Lúc đó, mọi người phát điên. Đó là một tuần hỗn loạn. Ronaldo đã nói những điều không nên nói”, Fred chia sẻ. Cựu tiền vệ Brazil cho rằng Ten Hag có năng lực chuyên môn nhưng bị hạn chế trong việc quản lý tập thể. Fred thậm chí cáo buộc HLV này thiên vị các cầu thủ Hà Lan.

Trái lại, Fred dành nhiều lời khen cho Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho. Anh mô tả Solskjaer là người biết gắn kết phòng thay đồ, còn Mourinho là “một người tuyệt vời”. Mourinho chính là HLV đưa Fred tới Manchester United năm 2018. Hai người sau đó tái hợp tại Fenerbahce.

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