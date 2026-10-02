Nam sinh 'xòe' xuống đường, camera ghi lại diễn biến đáng chú ý trước đó

(Video ghi lại tình huống giao thông. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, nam sinh mặc đồng phục học sinh, điều khiển xe máy chạy trên đường. Khi đến khúc cua, nam sinh không giảm tốc và chú ý quan sát. Cùng lúc một ô tô đi ngược chiều cũng đi đến khúc cua này khiến nam sinh phải phanh gấp và "xòe" xuống đường.

Sau khi ngã xe, xe máy văng trúng tiếp một người phụ nữ chạy xe máy khác khiến người phụ nữ cũng bị ngã xuống đường.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tình huống xảy ra chỉ trong vài giây nhưng cho thấy việc thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ khi qua khúc cua có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Đáng chú ý, cú ngã của nam sinh còn kéo theo một người đi đường khác, khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn. May mắn, theo những hình ảnh được chia sẻ, sự việc không dẫn đến va chạm nghiêm trọng giữa nam sinh và ô tô.

Qua sự việc, nhiều ý kiến nhắc nhở người điều khiển xe máy, đặc biệt là học sinh, cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đến đoạn đường khuất tầm nhìn, khúc cua hoặc nơi có phương tiện đi ngược chiều. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể khiến bản thân và những người xung quanh gặp nguy hiểm.

Phụ huynh cũng nên sát sao, quan tâm và giáo dục con trong việc tham gia giao thông để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.