VĐV Thể thao CAND cùng Tuyển cầu mây nữ giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Sáng 3/10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung 4 nữ gặp đối thủ Thái Lan.

Trước một đối thủ mạnh, các cô gái Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và quyết tâm cao, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để bước lên bục cao nhất.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với màn so tài quyết liệt giữa hai đội. Ở set đầu tiên, bộ tứ Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền thi đấu đầy tự tin, giành chiến thắng với tỷ số 15-11.

Sang set 2, đội tuyển Thái Lan nỗ lực đẩy cao tốc độ, tạo ra thế trận giằng co. Dù các vận động viên Việt Nam kiên trì bám đuổi, đối thủ vẫn giành chiến thắng sít sao 17-15, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 3, hai đội tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Với khả năng phòng ngự chắc chắn, phối hợp ăn ý và những pha xử lý hiệu quả, đội tuyển Việt Nam từng bước tạo khoảng cách trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 15-11. Chung cuộc, tuyển cầu mây nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-1, giành Huy chương Vàng ASIAD 20.

Đáng chú ý, trong đội hình thi đấu của tuyển cầu mây nữ Việt Nam có vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền thuộc Thể thao CAND. Thành tích này giúp Thể thao CAND có thêm một tấm Huy chương Vàng tại đại hội, sau chiến thắng của võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate.

Ngay sau chiến thắng của Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đặc biệt là hai vận động viên thuộc Thể thao CAND là Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo.

Ghi nhận những đóng góp của các vận động viên, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền, người trực tiếp thi đấu trong trận chung kết, và 20 triệu đồng cho Hoàng Thị Thu Thảo, thành viên đội hình dự bị.

Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T cũng thưởng 100 triệu đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền và 30 triệu đồng cho Hoàng Thị Thu Thảo nhằm động viên, khích lệ các vận động viên sau thành tích tại đấu trường châu lục.

Như vậy, với các khoản thưởng nóng từ Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T, Nguyễn Thị Ngọc Huyền nhận tổng cộng 150 triệu đồng, trong khi Hoàng Thị Thu Thảo được thưởng 50 triệu đồng.

Tính đến thời điểm này, tấm Huy chương Vàng ở nội dung cầu mây nữ 4 người là Huy chương Vàng thứ 3 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời là tấm Huy chương Vàng thứ 2 của Thể thao CAND tại đại hội.

Trong ngày 3/10, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn jujitsu, taekwondo và vật, hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương trong những ngày cuối của đại hội.