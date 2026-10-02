Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại đội bóng số 1 Đông Nam Á tại ASIAD 2026

Trước cuộc đối đầu Indonesia, Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan ở vòng phân hạng 9-16, trong khi Indonesia vượt qua Philippines 3-1.

Đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vượt qua Indonesia

Dù đứng hạng 58 thế giới, thấp hơn Indonesia 13 bậc, các học trò HLV Rampazzon nhập cuộc đầy tự tin. Khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn cùng những pha tấn công hiệu quả giúp Việt Nam sớm tạo lợi thế và giành chiến thắng 25-19 trong set đầu.

Set 2 diễn ra giằng co khi Indonesia liên tục gây sức ép bằng những pha giao bóng và tấn công mạnh. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung ở thời điểm quyết định, thực hiện màn ngược dòng để thắng 25-23, qua đó dẫn trước 2-0.

Không còn đường lùi, Indonesia đẩy cao tốc độ ở set 3 và cải thiện đáng kể khả năng tấn công. Những nỗ lực của đội bóng "xứ vạn đảo" giúp họ giành chiến thắng 25-21, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Dẫu vậy, Việt Nam không để đối thủ đưa trận đấu vào set quyết định. Các học trò HLV Rampazzon chơi chủ động trong set bốn, duy trì lợi thế ở những điểm số quan trọng. Pha tấn công tốc độ của Duy Tuyến ở cuối set giúp Việt Nam thắng 25-22, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Đây là chiến thắng thứ hai của Việt Nam trước Indonesia trong năm nay. Trước đó, tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 ngày 25.7, đội tuyển Việt Nam cũng ngược dòng thắng 3-1 sau khi để đối thủ dẫn trước ở set đầu.

Dù chỉ diễn ra ở vòng phân hạng, chiến thắng trước Indonesia mang đến cú hích tinh thần đáng kể cho bóng chuyền nam Việt Nam.

Thầy trò HLV Rampazzon sẽ khép lại hành trình ASIAD 2026 bằng trận đấu phân hạng 9-10 gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 17h00 chiều mai 3.10.