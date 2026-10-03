Sinner gây chú ý khi xuất hiện ở Fashion Week sau khi bỏ giải nhiều tuần

Tại Milan Fashion Week, Jannik Sinner và Aryna Sabalenka cùng ngồi hàng ghế đầu trong show Xuân - Hè 2027 của Gucci ngày 25/9. Hai tay vợt có điểm chung khi đều là đại sứ của nhà mốt Italy, nhưng cũng đang trải qua những giai đoạn khác nhau trên sân đấu, theo NSS Sport.

Sabalenka sa sút phong độ và sẽ kết thúc năm mà không có danh hiệu Grand Slam nào, đồng thời mất vị trí số một WTA vào tay Elena Rybakina sau US Open. Sinner lại có một mùa giải với thành tích đáng kể, gồm 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp và chức vô địch Wimbledon thứ hai.

Điều khiến Sinner được chú ý tại Milan lại nằm ở câu chuyện khác. Anh đã không thi đấu trong nhiều tuần vì vấn đề ở đầu gối, trong khi thông tin cụ thể về chấn thương vẫn chưa được công bố.

Chấn thương kéo dài

Câu chuyện bắt đầu sau khi Sinner giành chức vô địch Wimbledon lần thứ hai ngày 12/7. Kể từ đó, anh bỏ các giải Masters 1000 tại Montreal (Canada) và Cincinnati (Mỹ), đáng chú ý nhất là US Open.

Thời gian này, Sinner chỉ xuất hiện trên sân tập. Giữa tháng 8, anh tập tại Sporting Press Club ở Turin (Italy) trước chuyến đi New York (Mỹ) nhưng sau đó hủy kế hoạch tham dự US Open. Đến giữa tháng 9, anh tiếp tục tập tại Monte Carlo trước giai đoạn thi đấu tại Trung Quốc.

Trong lần thứ hai đến J|Medical ở Turin vào tháng 7, Sinner được nhìn thấy với một miếng băng ở đầu gối phải. Đây là dấu hiệu đầu tiên khiến truyền thông chú ý đến tình trạng thể chất của anh.

Không lâu sau, La Gazzetta dello Sport đưa tin Sinner có chuyến thăm kéo dài 4 giờ tại Physioclinic trên đường Via Fontana ở Milan, được cho là cuộc kiểm tra trước giai đoạn thi đấu tại Bắc Mỹ.

Sau chức vô địch Wimbledon 2026, Sinner dần rút lui khỏi các giải đấu lớn khác. Ảnh: Ronald Garros.

Hai tháng và 2 giải đấu lớn anh vắng mặt sau đó, vấn đề trở nên đáng chú ý hơn. Tuy nhiên, thông tin chính xác của chấn thương vẫn chưa được công bố.

Một số giả thuyết tập trung vào viêm gân ngoài khớp và gần đây là hội chứng dải chậu chày, còn được gọi là “đầu gối người chạy bộ”. Đây vẫn chỉ là những giả thuyết bởi Sinner và đội ngũ chưa công bố chẩn đoán chính thức.

Sinner sau đó thông báo tiếp tục vắng mặt tại ATP 500 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), chỉ vài giờ trước khi Fashion Week diễn ra. Nếu anh không thi đấu tại Shanghai Masters, chuỗi vắng mặt ở các giải đấu chính thức của vận động viên này tiếp tục kéo dài. Nếu anh ra sân tại giải đấu này, quãng nghỉ sẽ dừng ở 90 ngày.

Vì sao việc Sinner xuất hiện ngoài sân đấu được chú ý?

Trong thời gian chưa trở lại thi đấu, Sinner vẫn xuất hiện ở một số sự kiện bên ngoài sân tennis. Anh từng có mặt tại Monza Grand Prix với tư cách khách mời, cổ vũ thành tích của Andrea Kimi Antonelli. Anh cũng xuất hiện trong nội dung trên mạng xã hội cùng đội Juventus trước mùa giải Serie A.

Milan Fashion Week là lần xuất hiện mới nhất. Sinner và Aryna Sabalenka cùng ngồi hàng ghế đầu trong show Xuân - Hè 2027 của Gucci. Sự xuất hiện của tay vợt Italy được chú ý bởi chỉ vài giờ trước đó, anh thông báo sẽ không tham dự ATP 500 tại Bắc Kinh.

Sinner cùng Aryna Sabalenka và Anna Wintour tại Milan Fashion Week. Ảnh: German Larkin.

Cuộc trò chuyện giữa Sinner và Anna Wintour tại sự kiện sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Wintour tỏ ra bất ngờ khi gặp anh ở Milan thay vì Bắc Kinh. Phản ứng này cũng phản ánh sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ đối với quãng nghỉ kéo dài của Sinner.

Sinner đáp lại: “Tôi cứ nghĩ mình cũng sẽ ở Bắc Kinh”.

Đoạn hội thoại ngắn không giải đáp thêm về tình trạng đầu gối của Sinner. Tuy nhiên, nó diễn ra trong thời điểm mọi hoạt động của tay vợt Italy ngoài sân đấu đều nhận được sự quan tâm.

Trước đó, Sinner từng trải qua những lần vắng mặt kéo dài. Năm 2024, anh gặp vấn đề ở hông và bỏ Internazionali d'Italy tại Rome. Đầu năm 2025, án đình chỉ do WADA yêu cầu sau vụ nhiễm Clostebol ngoài ý muốn khiến anh tiếp tục phải xa sân đấu trong 3 tháng. Những trải nghiệm này góp phần tạo nên sự quan tâm đặc biệt mỗi khi Sinner vắng mặt.

Lần này, sự chú ý tập trung vào đầu gối phải và một chấn thương chưa có chẩn đoán chính thức. Trong lúc chờ Sinner trở lại thi đấu, Milan Fashion Week trở thành một trong những khoảnh khắc mới nhất của câu chuyện này.