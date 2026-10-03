U17 nữ Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại châu Á 2027

Ban huấn luyện trao đổi với các cầu thủ U17 nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại châu Á

Danh sách tham dự vòng loại gồm 3 thủ môn và 20 cầu thủ ở các vị trí còn lại. Đây là những gương mặt được Ban huấn luyện lựa chọn sau quá trình tập trung, theo dõi và đánh giá thông qua các buổi tập cũng như những trận đấu giao hữu trong thời gian chuẩn bị.

Một trong những giai đoạn quan trọng của U17 nữ Việt Nam là chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10-20.9. Trong khoảng thời gian này, các cầu thủ có điều kiện tập luyện và thi đấu cọ xát với những đối thủ có chất lượng, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Các trận giao hữu tại Nhật Bản cũng giúp HLV Okiyama Masahiko cùng các cộng sự có thêm cơ sở đánh giá từng vị trí, rà soát lực lượng và điều chỉnh những vấn đề chuyên môn trước khi đưa ra danh sách cuối cùng tham dự vòng loại.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn và trở về Việt Nam, toàn đội tiếp tục duy trì tập luyện. Ngày 28.9, U17 nữ Việt Nam di chuyển vào TP.HCM để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

U17 nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027

Việc có mặt sớm giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết, sinh hoạt, đồng thời làm quen với địa điểm thi đấu tại sân vận động Bà Rịa.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Cộng hòa Kyrgyz, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Các trận đấu của bảng diễn ra từ ngày 5-11.10.

Sau quá trình chuẩn bị trong nước và chuyến tập huấn tại Nhật Bản, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng, hướng tới vòng loại với mục tiêu thể hiện tốt nhất khả năng và cạnh tranh suất đi tiếp.