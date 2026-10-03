Hé lộ kế hoạch dựng tượng điêu khắc tri ân Lionel Messi tại quê nhà Argentina

Một xưởng điêu khắc mang tên Arte Villalba Esculturas tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, đang thực hiện một dự án tạo ra bức tượng điêu khắc về Lionel Messi, khắc họa hình ảnh siêu sao này trong tư thế đang chuyển động, chạy với trái bóng và khoác trên mình màu áo của đội tuyển quốc gia, thay vì chỉ thể hiện hình ảnh Messi bên cạnh những chiếc cúp.

Chủ xưởng điêu khắc, ông Miguel Jeronimo Villalba giải thích rằng, lý do ông chọn khắc họa hình ảnh Messi trong trạng thái thi đấu, là vì ông tin rằng hình ảnh đó thể hiện tốt hơn thông điệp mà ông muốn truyền tải qua tác phẩm này.

"Mọi người đều có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng đó, Messi với quả bóng như dính chặt lấy đôi chân. Tôi không muốn chỉ khắc họa hình ảnh Messi với danh hiệu vô địch World Cup, dù anh ấy đã mang về cho đất nước Argentina chiếc cúp vàng thế giới thứ ba. Tôi muốn lưu giữ hình ảnh Messi luôn cháy hết mình cho màu áo xanh trắng. Đó mới là thông điệp tôi muốn truyền tải, rằng di sản của Messi được tạo nên từ những nỗ lực cống hiến của anh ấy, rằng Messi sẽ không làm các cổ động viên thất vọng khi anh có mặt trên sân," ông Villalba chia sẻ.

Xưởng điêu khắc Arte Villalba Esculturas, đã dành 25 năm qua để tạo ra nhiều bức tượng và tác phẩm lớn. Năm 2023, xưởng đã kết hợp cùng nhà điêu khắc Daniel Mirtov thực hiện một tác phẩm điêu khắc Messi dành tặng cho Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).

"Đây không phải tác phẩm đầu tiên của tôi về Messi. Ba năm trước, chúng tôi đã tạo một tác phẩm cho CONMEBOL, đó là bức tượng Messi nâng cao chiếc cúp vô địch. Đó là tác phẩm mà tôi đã hợp tác với một người đồng nghiệp, Daniel Mirtov. Messi được khắc họa với chiếc cúp, và anh ấy đã có mặt tại lễ khánh thành và mỉm cười khi nhìn thấy tác phẩm của tôi. Đó là một ngày không thể nào quên đối với tôi," ông Villalba hồi tưởng.

Ý tưởng về bức tượng điêu khắc thứ hai của ông Villalba là một trong nhiều hoạt động nhằm tri ân Lionel Messi trên khắp đất nước Argentina, sau khi tiền đạo này xác nhận sẽ dừng lại hành trình của mình tại đội tuyển quốc gia.

Về địa điểm khả thi cho bức tượng, Villalba đã đề cập đến Rosario, quê hương của Messi, và Buenos Aires, thủ đô của đất nước, như những điểm đến tiềm năng.

Để hiện thực hóa công trình, xưởng thiết kế đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức và cơ quan quan tâm đến việc tham gia vào quá trình phát triển của nó.

"Tôi hình dung tác phẩm này có thể được đặt ở những nơi Messi để lại nhiều dấu ấn. Có thể là ở Rosario, vì đó là nơi Messi được sinh ra, tôi muốn tác phẩm được đặt ở nơi Messi có những bước chân đầu tiên. Cũng có thể là ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina, nơi đại diện cho niềm tự hào của cả đất nước," ông Villalba cho biết./.