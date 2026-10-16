Lisandro Martinez xin lỗi

Martinez xin lỗi.

Theo Daily Mail, sau buổi tập hôm 15/10 tại Carrington, Martinez đã tham gia cuộc gặp với HLV Michael Carrick, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc Điều hành Omar Berrada. Các bên được cho là đã thẳng thắn trao đổi quan điểm và thống nhất khép lại tranh cãi. Theo nguồn tin từ CLB, Martinez chủ động đưa ra lời xin lỗi và anh có thể đã bị phạt nội bộ, dù MU không công khai chi tiết.

BBC cho biết MU sẽ phạt tiền Martinez nhưng không treo giò trung vệ này. Quyết định lựa chọn để tuyển thủ Argentina này thi đấu hay không phụ thuộc vào HLV Carrick.

Trong thông điệp đăng trên Instagram, Martinez thừa nhận sự thất vọng sau trận thua khiến anh lựa chọn thời điểm và cách thức phát biểu không phù hợp. Cầu thủ người Argentina nhấn mạnh MU chỉ có thể thành công khi toàn đội đoàn kết, đồng thời khẳng định mọi thành viên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu chung.

Theo truyền thông Anh, một số cầu thủ kỳ cựu của MU tin rằng Martinez lên tiếng nhằm bảo vệ Carrick, trong bối cảnh HLV này chịu áp lực vì khởi đầu mùa giải không như mong đợi. Những cầu thủ này cũng cho rằng đội bóng chưa bổ sung đủ nhân sự, đặc biệt ở vị trí hậu vệ trái và tiền đạo để cạnh tranh với Luke Shaw và Benjamin Sesko.

Dù lên tiếng xin lỗi, tương lai của Martinez tại Old Trafford không được đảm bảo. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, trong khi MU có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm. Trung vệ này được cho là không muốn tiếp tục kéo dài thời gian gắn bó với đội bóng.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.