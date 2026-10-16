Van Gaal ám chỉ Man City khiến ông mất việc tại MU

Van Gaal lên tiếng về sai phạm của Man City. Ảnh: Reuters.

Theo chia sẻ trong email gửi Athletic hôm 15/10, Van Gaal nhắc lại mùa giải cuối cùng dẫn dắt MU và cho rằng những hệ quả từ cuộc đua giành suất dự Champions League năm đó vẫn khiến ông day dứt. Phát biểu được đưa ra sau khi Man City bị kết luận vi phạm 114 quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018, vụ việc có thể dẫn đến những hình phạt nghiêm khắc đối với đội chủ sân Etihad.

“Với tôi, việc không thể giành quyền tham dự Champions League năm 2016 có lẽ là yếu tố quyết định khiến tôi bị sa thải khỏi MU, cùng những hệ quả và đau khổ sau đó”, Van Gaal chia sẻ.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan không đưa ra phán quyết về mức độ trừng phạt mà Man City xứng đáng phải nhận. Ông nhấn mạnh vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan tư pháp và thừa nhận không ai có thể quay ngược thời gian để thay đổi những gì đã xảy ra.

Van Gaal chỉ làm việc tại MU trong 2 mùa giải. Ảnh: Reuters.

Van Gaal được MU bổ nhiệm vào năm 2014, ngay sau khi dẫn dắt đội tuyển Hà Lan giành vị trí thứ ba tại World Cup trên đất Brazil. Trong mùa giải đầu tiên, ông giúp Quỷ đỏ cán đích ở vị trí thứ tư tại Premier League. Một năm sau, chiến lược gia này tiếp tục mang về chức vô địch FA Cup 2016.

Dù vậy, danh hiệu ấy không đủ giúp Van Gaal giữ ghế. MU quyết định sa thải ông chưa đầy 24 giờ sau chiến thắng tại chung kết FA Cup và bổ nhiệm Jose Mourinho thay thế.

Mùa giải 2015/16, MU và Man City cùng kết thúc Premier League với 66 điểm. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh giành vị trí thứ tư nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, qua đó đoạt suất cuối cùng dự Champions League. MU chỉ ghi được 49 bàn tại giải đấu.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.