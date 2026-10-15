Ông Zelensky đáp trả lời kêu gọi thay lãnh đạo Ukraine của Tổng thống Trump

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ảnh: Zelensky/Telegram

Theo tờ Kyiv Post ngày 15/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản bác lời kêu gọi thay lãnh đạo Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định bất kỳ người kế nhiệm nào cũng sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước và việc lựa chọn tổng thống là quyết định thuộc về người dân Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Piers Morgan Uncensored, ông Zelensky bác bỏ quan điểm cho rằng việc ông rời nhiệm sở sẽ giúp tháo gỡ những trở ngại đối với nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ông nói rằng bất kỳ tổng thống nào trong tương lai, dù là nam hay nữ, cũng đều có trách nhiệm bảo vệ đất nước.

“Tôi tin rằng một người đàn ông hay phụ nữ mới sẽ bảo vệ đất nước chúng tôi, bởi đây là nhà của chúng tôi. Làm sao có thể làm khác được?”, ông Zelensky nói,

Phát biểu này phản bác lập luận của ông Trump rằng thay đổi ban lãnh đạo Ukraine có thể giúp đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, hôm 10/10, ông Trump tuyên bố Ukraine cần một tổng thống mới có khả năng đạt thỏa thuận, đồng thời cáo buộc ông Zelensky đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chấm dứt chiến tranh.

Người dẫn chương trình Piers Morgan nhắc trực tiếp đến phát biểu của ông Trump, nói với nhà lãnh đạo Ukraine: “Ông ấy muốn ông rời đi”.

Đáp lại, ông Zelensky cho rằng Nga đã kiểm soát lãnh thổ Ukraine từ trước khi ông nhậm chức. Khi ông trở thành tổng thống năm 2019, bán đảo Crimea và một phần vùng Donbas đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Người tiền nhiệm của ông cũng từng phải đối mặt với vấn đề này.

Theo ông Zelensky, sự kháng cự của Ukraine xuất phát từ lợi ích của cả đất nước, chứ không phụ thuộc vào vị trí của một cá nhân. Người kế nhiệm ông có thể bảo vệ Ukraine tốt hơn hoặc kém hơn, nhưng vẫn sẽ phải thực hiện trách nhiệm đó. Ông bác bỏ ý tưởng để các nhân vật nước ngoài quyết định ai sẽ lãnh đạo Ukraine.

Ông nhấn mạnh việc thay thế mình là “quyết định của người dân chúng tôi, không phải của ông Trump, ông Musk hay bất kỳ ai khác”.

Khi được hỏi có ý định từ chức hay không, ông Zelensky trả lời: “Không, tất nhiên là không. Đây là trách nhiệm của tôi”.

Ông cũng cho rằng hiện gần như không thể tổ chức bầu cử tổng thống vì các cuộc tấn công của Nga vẫn diễn ra liên tục, từng giờ.

Trong khi đó, ngày 12/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố ông Trump cho rằng Ukraine cần một tổng thống mới vì ông Zelensky không sẵn sàng đưa ra những quyết định cần thiết để chấm dứt chiến tranh.

“Ông Trump nói rằng, theo quan điểm của ông ấy, đã đến lúc có một tổng thống mới”, ông Peskov nói. “Vì sao? Bởi tổng thống Ukraine phải đưa ra những quyết định rất có trách nhiệm và rất khó khăn để chấm dứt cuộc chiến này”.

Ông Peskov cáo buộc ông Zelensky chưa thể hiện đủ ý chí chính trị để thực hiện những bước đi đó. “Hoặc ông Zelensky nhận trách nhiệm và thể hiện ý chí chính trị đó, hoặc ông ấy không làm vậy. Cho đến nay, ông ấy vẫn chưa làm được”, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Vì sao ông Trump muốn Ukraine thay tổng thống?

Lời kêu gọi của ông Trump xuất hiện sau khi Mỹ đạt thỏa thuận với Nga về việc nối lại xuất khẩu dầu diesel, trong bối cảnh chính quyền Washington muốn giảm áp lực giá nhiên liệu. Ông Trump cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở lọc dầu Nga đã góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và giá dầu diesel tại Mỹ. Ông cũng cáo buộc ông Zelensky đã bỏ qua nhiều cơ hội đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Phía Ukraine phản đối thỏa thuận dầu diesel, cho rằng việc nới lỏng các hạn chế đối với nguồn cung từ Nga có thể mang lại lợi ích kinh tế cho Moskva trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn. Ông Zelensky gọi quyết định của Washington là dấu hiệu yếu thế và cảnh báo nguồn thu từ năng lượng có thể giúp Nga duy trì chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, ngày 12/10, ông Peskov cho rằng Ukraine cần một tổng thống sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn để chấm dứt chiến tranh, đồng thời cáo buộc ông Zelensky thiếu ý chí chính trị cần thiết.