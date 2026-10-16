Harry Kane đạt thỏa thuận gia hạn với Bayern Munich

"Chúng tôi vẫn đang đàm phán. Mọi chuyện tiến triển tốt và đã khá gần thỏa thuận", Harry Kane từng chia sẻ về tương lai tại Bayern Munich hồi tháng 9.

Sau nhiều tuần thương lượng, tiền đạo người Anh và đội bóng Đức đã thống nhất những điều khoản chính để tiếp tục gắn bó đến hè 2029.

Theo Sky Sports, ‘Hùm xám’ đang hoàn tất các thủ tục giấy tờ trước khi chính thức ký hợp đồng với Kane. Thỏa thuận mới sẽ kéo dài thêm 2 năm so với giao kèo hiện tại, vốn hết hạn vào tháng 6/2027. Chân sút 33 tuổi dự kiến tiếp tục nhận mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần, tương đương 20,8 triệu bảng/năm.

Harry Kane đạt thỏa thuận nguyên tắc gia hạn với Bayern Munich đến năm 2029, qua đó tiếp tục gắn bó với đội bóng Đức trong giai đoạn cuối sự nghiệp đỉnh cao. Ảnh: AFP.

Thông tin này gần như khép lại cơ hội chiêu mộ Kane của những đội bóng đang quan tâm đến anh, đáng chú ý là Barcelona. Tottenham, CLB cũ của đội trưởng tuyển Anh, cũng khó có cơ hội đón anh trở lại trong tương lai gần.

Bayern Munich có lý do để giữ chân ngôi sao từng khiến họ chi khoảng 100 triệu euro để chiêu mộ từ Tottenham năm 2023. Sau 156 trận trên mọi đấu trường, chân sút người Anh ghi tới 154 bàn, đồng thời giành 3 danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga liên tiếp và góp công giúp đội bóng xứ Bavaria vô địch giải quốc nội 2 mùa gần nhất.

Mùa trước, Kane còn ghi 73 bàn sau 65 trận cho cả CLB lẫn tuyển Anh, qua đó trở thành một trong những ứng viên nổi bật cho Quả bóng Vàng 2026. Phong độ ấy cùng cuộc sống ổn định tại Munich khiến anh không còn quá mặn mà với viễn cảnh trở lại bóng đá Anh.

Nếu hoàn tất hợp đồng mới, cơ hội để Kane phá kỷ lục ghi bàn tại Ngoại hạng Anh của Alan Shearer càng trở nên mong manh. Cựu tiền đạo Tottenham hiện đứng thứ 2 với 213 bàn, kém thành tích 260 bàn của Shearer và cần thêm 48 pha lập công để vượt qua huyền thoại Newcastle.

Việc tiếp tục gắn bó với Bayern cũng đồng nghĩa Kane phải lùi kế hoạch sang Mỹ thi đấu tại MLS, trước khi thử sức với giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL). Trước đó, anh từng thừa nhận muốn nghiêm túc xem xét hướng đi này khi sự nghiệp bóng đá bước vào giai đoạn cuối.

Dù vậy, ưu tiên hiện tại của tiền đạo người Anh vẫn là chinh phục những danh hiệu lớn cùng đội bóng Đức, đặc biệt là ngôi vương Champions League.