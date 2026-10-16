Vì sao ĐT Việt Nam chọn Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa đá giao hữu trước Asian Cup 2027?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức Giải giao hữu quốc tế 2026 từ ngày 11 đến 15/11 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình, với sự góp mặt của 3 đội là ĐT Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11, trước khi đối đầu Kyrgyzstan vào ngày 15/11. Xen giữa hai trận đấu của ĐT Việt Nam là cuộc so tài giữa hai đội khách mời, diễn ra ngày 13/11.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11 tới. (Ảnh: VFF)

Theo VFF, giải đấu được tổ chức nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới VCK Asian Cup 2027. Dự kiến, ĐT Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu đầu tiên. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang-sik và các cộng sự theo dõi phong độ cầu thủ, lựa chọn nhân sự phù hợp cho đợt tập trung.

Trong hai đối thủ được lựa chọn, ĐT Kyrgyzstan là cái tên đáng chú ý khi đã giành quyền góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 tổ chức ở Saudi Arabia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển này nằm ở bảng C cùng ĐT Iran, Syria và Trung Quốc.

ĐT Việt Nam vừa trải qua một mùa giải không như kì vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Việc thi đấu với một đội tuyển đã vượt qua vòng loại Asian Cup giúp ĐT Việt Nam có thêm cơ hội kiểm tra khả năng tổ chức lối chơi, sự phối hợp giữa các tuyến và năng lực ứng phó trước đối thủ ở cấp độ châu lục. Tuy nhiên, ĐT Kyrgyzstan không nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam tại vòng chung kết, vì vậy đây là trận giao hữu phục vụ quá trình chuẩn bị chuyên môn, không phải cuộc đối đầu trực tiếp trong khuôn khổ giải đấu chính thức.

Ở chiều ngược lại, ĐT Đài Bắc Trung Hoa không giành được suất tham dự Asian Cup 2027. Tại vòng loại cuối cùng, đội tuyển này nằm ở bảng D cùng ĐT Thái Lan, Turkmenistan và Sri Lanka nhưng không giành vị trí dẫn đầu để lấy vé dự vòng chung kết.

Dù không góp mặt tại giải đấu lớn, ĐT Đài Bắc Trung Hoa vẫn là đối thủ để ban huấn luyện ĐT Việt Nam đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm phương án nhân sự và kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật trong điều kiện thi đấu quốc tế.

ĐT Việt Nam hiện xếp hạng 99 trên BXH FIFA.

Với quỹ thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2027, hai trận đấu trong tháng 11 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá lực lượng sau những vòng đấu đầu tiên của V.League 2026/27. Ban huấn luyện có thể theo dõi phong độ thực tế của các tuyển thủ, đồng thời xem xét những nhân tố mới trước khi bước vào các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, các trận giao hữu còn giúp ĐT kiểm tra khả năng triển khai lối chơi, sự liên kết giữa các tuyến và hiệu quả trong những tình huống tấn công, phòng ngự. Việc thi đấu với hai đối thủ khác nhau cũng tạo thêm dữ liệu để ban huấn luyện đánh giá những phương án chiến thuật.

Theo kết quả bốc thăm Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam nằm ở bảng E cùng ĐT Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Yemen. Đây sẽ là những thử thách đáng kể tại vòng chung kết, đòi hỏi đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng và lối chơi.

Vì vậy, hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan không chỉ hướng tới kết quả trên sân nhà mà còn nằm trong quá trình chuẩn bị dài hơi của ĐT Việt Nam. Giá trị lớn nhất của đợt tập trung sẽ nằm ở những đánh giá chuyên môn mà ban huấn luyện thu được, qua đó từng bước hoàn thiện đội hình trước khi bước vào đấu trường châu lục.