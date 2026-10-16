Ronaldo áp đảo Messi ở cuộc đua Quả bóng Vàng đặc biệt

C. Ronaldo dẫn đầu cuộc đua Quả bóng Vàng đặc biệt.

Theo thông tin được công bố, Ban tổ chức Quả bóng vàng (Ballon d’Or) khởi động chiến dịch bình chọn danh hiệu Ballon d’Or of All Time từ ngày 1/10, dự kiến công bố kết quả vào ngày 28/10. Hoạt động này nhằm tăng sức hút trước lễ trao giải chính thức, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về những phiên bản xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Để góp mặt trong danh sách đề cử, các cầu thủ phải từng giành ít nhất hai Quả bóng Vàng. Tiêu chí này đưa 10 huyền thoại vào cuộc đua, gồm Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Cho tới lúc này, phiên bản Cristiano Ronaldo năm 2008 đang dẫn đầu với 52% tổng số phiếu. Lionel Messi xếp thứ hai với phiên bản năm 2012, đạt 20%, trong khi năm 2023 của siêu sao người Argentina đứng thứ ba với 13%.

Khoảng cách đáng kể này khiến cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Đáng nói, Messi hiện là cầu thủ sở hữu nhiều Quả bóng Vàng nhất lịch sử, nhưng lợi thế về số danh hiệu cá nhân không đồng nghĩa với việc anh chiếm ưu thế trong cuộc bình chọn lần này.

Ronaldo năm 2008: Bước ngoặt đưa CR7 lên đỉnh cao

Năm 2008 được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Trong màu áo Manchester United, tiền đạo người Bồ Đào Nha góp công giúp đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Anh đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League và Chiếc giày vàng châu Âu.

Đó là mùa giải đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của CR7, từ một cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật thành chân sút hàng đầu thế giới. Những màn trình diễn nổi bật cùng các danh hiệu tập thể và cá nhân đã tạo nên nền tảng cho Quả bóng vàng đầu tiên của anh.

Sức hút của phiên bản Ronaldo năm 2008 dường như đang tập trung phần lớn sự ủng hộ từ người hâm mộ. Trong khi đó, các phiên bản xuất sắc của Messi lại phân tán phiếu bầu giữa nhiều năm khác nhau.

Người hâm mộ có thể lựa chọn Messi ở các năm 2009, 2011, 2012, 2015, 2019 hoặc 2023, tương ứng với những giai đoạn và dấu ấn khác nhau trong sự nghiệp của anh. Việc có quá nhiều lựa chọn nổi bật có thể khiến lượng phiếu ủng hộ Messi bị chia nhỏ.

Ở phía Ronaldo, phiên bản năm 2017 chỉ nhận 6% số phiếu, còn các năm 2014 và 2016 cùng đạt 2%. Những con số này cho thấy sự ủng hộ dành cho CR7 đang tập trung rõ rệt vào mùa giải 2008, thay vì phân bổ đồng đều giữa các cột mốc trong sự nghiệp.

Mỗi lượt bình chọn mất 1 euro, tranh cãi về tính công bằng

Dù Ronaldo đang chiếm ưu thế, kết quả bình chọn BOAT vẫn gây nhiều tranh luận. Tâm điểm nằm ở quy định mỗi lượt bỏ phiếu có giá 1 euro, tương đương gần 29.000 đồng, trong khi người tham gia được phép bình chọn nhiều lần.

Cơ chế này có thể giúp Ban tổ chức hạn chế một số hình thức bình chọn thiếu xác thực, đồng thời tạo thêm nguồn thu thương mại. Tuy nhiên, việc cho phép mua nhiều lượt bình chọn cũng làm nảy sinh câu hỏi: kết quả phản ánh đánh giá chuyên môn của người hâm mộ hay phần nào cho thấy khả năng chi tiêu của cộng đồng cổ động viên?

Với quy định hiện tại, những nhóm người hâm mộ có tiềm lực tài chính hoặc tổ chức vận động quyên góp hoàn toàn có thể gia tăng số phiếu dành cho thần tượng. Điều đó khiến tỷ lệ bình chọn khó được xem là thước đo tuyệt đối về mức độ yêu thích hay vị thế lịch sử của một cầu thủ.